El Ejecutivo presentó un proyecto de moratoria

La actual situación de crisis social y económica obliga a los diferentes niveles del Estado en buscar mecanismos para por un lado sostener la recaudación y por el otro facilitarles a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones, evitando retrasos e intereses imposibles de pagar.

El último martes los ediles se reunieron con el titular de la secretaría de hacienda y funcionarios del área para analizar un proyecto de Ordenanza sobe una Moratoria de los Tributos para este 2020.

Lisandro Mársico, que hasta el 31 de enero estará ocupando la presidencia del Concejo ya que Germán Bottero reemplaza en la intendencia a Luis Castellano, señaló que “a los fines de que el Estado pueda darle una facilidad a los que deben comparto el proyecto, pero tenemos que resolver que hacemos con los que cumplen y como los podemos beneficiar. Es muy alto en la ciudad de Rafaela el porcentaje de contribuyentes cumplidores y que pagan todos los tributos municipales en tiempo y forma, como lo son, obras, registro de inspección, Tasa General de Inmuebles…queremos ver cómo podemos premiarlos”.

“Después hay que ver como se cierra el tema de las multas porque quienes tengan infracciones graves en lo que tenga que ver con las multas de tránsito no deberían ser beneficiados con la moratoria y ahí creo que todos los concejales coincidimos con esto; diferente es una persona que se retrasa en el pago de tributos, pero quien infringe las normas de tránsito no debería tener este beneficio”, manifestó Mársico.

Por su parte el justicialista Jorge Muriel expuso su posición en este tema y dijo que “la moratoria es una herramienta para darle la posibilidad a la gente en un momento difícil donde la economía durante los últimos años ha sido negativa para la mayoría de los hogares rafaelinos y que no han podido cumplir con los tributos. Vemos como ha caído el pago de la Tasa y donde viene la gente preocupada porque se atrasó con el pago de la Tasa o la Contribución por mejoras y creo que va a ser una herramienta más”.

Muriel también explicó que “a partir del cambio de políticas tiene que venir también una política para el desendeudamiento de la gente, fundamentalmente en una ciudad donde la cultura del pago está por sobre todas las cosas. En Rafaela ha caído 10 puntos el pago de la Tasa pero todavía se mantiene en niveles importantes y esto habla a las claras del compromiso que tiene el ciudadano rafaelino”.



EL TEXTO DEL PROYECTO DE ORDENANZA

En proyecto presentado para ser analizado por el Concejo sobre la Moratoria de lo0s Tributos 2020. Establece que “resulta conveniente establecer mecanismos y herramientas que faciliten a los contribuyentes de esta jurisdicción dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, vinculadas a la Tasa General de Inmuebles; Contribución por mejoras; Convenios de Pagos; Derecho Registro e Inspección y demás tasas, contribuciones y derechos regulados por la normativa vigente. Que ello, más allá de permitir a los contribuyentes sanear sus obligaciones incumplidas, permitirá al Municipio gestionar mayores recursos, necesarios para el sostenimiento de las acciones previstas y que cada vez resultan de más difícil concreción, debido al contexto económico financiero que atraviesa nuestro país. Que se considera oportuno enmarcar las acciones dentro de un programa integral de regularización de deudas, que contemple, la posibilidad de cumplimentar las obligaciones fiscales pendientes, en una primera etapa, para pasar luego a la gestión de cobranza en particular y luego aplicar herramientas sancionatorias.

El articulado de la Ordenanza

El proyecto de Ordenanza contempla 10 artículos donde se explícita los alcances de la Moratoria 2020.

ARTICULO 1º) Dispóngase un plan especial de facilidades de pago para deudas fiscales de Tasa General de Inmuebles; Contribución por mejoras; Derecho de Registro e Inspección; Convenios de Pagos y demás Tasas y Derechos regulados en la normativa tributaria municipal, que se regirá por las disposiciones de la presente.

ARTICULO 2º) Este plan tendrá vigencia por noventa (90) días corridos a partir de la promulgación de la presente por el Departamento Ejecutivo Municipal, facultándose al mismo a prorrogar dicho plazo por un máximo de hasta treinta (30) días corridos, por única vez, cuando fundadas razones de índole operativo lo justifiquen, debiendo además emitir la normativa correspondiente para su implementación y comunicar previamente al Concejo Municipal.

ARTICULO 3º) Quedan incluidas en el presente plan, las deudas por los tributos establecidos en el artículo 1º) devengadas hasta el 31 de Diciembre de 2019 inclusive, aún cuando se encuentren intimadas, en proceso de determinación, en trámite de reconsideración o apelación ante el Departamento Ejecutivo Municipal, o sometidas a juicios de apremios fiscales.

ARTICULO 4º) El ingreso al plan de facilidades de pago estipulado en la presente ordenanza, implicará la reducción de los intereses de todo tipo devengados que para cada caso se establecen a continuación y que varían de acuerdo a la forma de pago.

a-) Pago Contado: Abonando dentro del plazo de vigencia del presente régimen se reducirán los intereses devengados de todo tipo en un setenta por ciento (70%) para todos los períodos adeudados.

b-) Plan de facilidades de pago: De optarse por el acogimiento a un plan de facilidades, el mismo tendrá un máximo de treinta y seis (36) cuotas mensuales y se ajustará a las siguientes condiciones y beneficios: b.1) Reducción de intereses adeudados a la fecha de formalización del plan: b.1.1.) Período fiscal 2019 veinte por ciento (20%); b.1.2.) Período fiscal 2018 treinta por ciento (30%); b.1.1.) Período fiscal 2017 y anteriores cuarenta por ciento (40%); b.2) Cuotas de financiación e interés de financiación: b.2.1.) Hasta en doce (12) cuotas, con un interés de financiación del uno y medio por ciento (1,5%) mensual, sobre saldo; b.2.2.) Hasta en veinticuatro (24) cuotas, con un interés de financiación del dos por ciento (2,00%) mensual, sobre saldo; b.2.3.) Hasta en treinta y seis (36) cuotas, con un interés de financiación del dos y medio por ciento (2,5%) mensual, sobre saldo. b.3) El monto de cada cuota deberá ser igual o superior a pesos trescientos ($ 300.-) b.4.) Los planes de pago mencionados en el presente artículo, se formalizarán con el ingreso de la primer cuota del plan, venciendo la segunda cuota el día diez (10) del mes siguiente al de la formalización o el día hábil inmediato posterior, si aquel resultara inhábil.

ARTICULO 5º) Requisitos para el ingreso al plan de facilidades de pago: En oportunidad de solicitar su ingreso al presente, el contribuyente deberá efectuar el reconocimiento expreso e irrevocable del importe total de su deuda, incluido los planes de pago vencidos si los hubiera; como así también la renuncia a todo plazo de prescripción que estuviere corriendo y/o se hubiere ya producido.

ARTICULO 6º) Tratándose de deudas respecto de las cuales se hubieran trabado medidas cautelares, se procederá a su levantamiento cuando haya sido reconocida la totalidad de la pretensión fiscal y abonado la totalidad de la deuda.

ARTICULO 7º) Caducidad. Los convenios suscriptos bajo este plan de regularización, serán objeto de estricto seguimiento y control de cumplimiento, por lo que la caducidad del plan de facilidades de pago operará de pleno derecho para instar, sin más trámite, el cobro judicial por vía de apremio del saldo de la deuda original convenida, con más los accesorios que correspondan, cuando se produzca alguna de las causales que se indican a continuación: a) La falta de pago al vencimiento del plazo previsto para la modalidad de cancelación de la deuda regularizada al contado. b)

ARTICULO 8º) En aquellos supuestos no contemplados por la presente Ordenanza, será de aplicación supletoria las Ordenanzas Tributarias vigentes en cada uno de los ejercicios financieros en ejecución durante la aplicación del presente Régimen.