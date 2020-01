Desde Vialidad exigieron la ley de emergencia para continuar con obras Locales 16 de enero de 2020 Redacción Por Así lo indicó el administrador de la cartera provincial, Oscar Ceschi, en relación a las deudas que se mantienen con las distintas empresas constructoras.

En una nueva audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, en el conflicto que mantiene Vialidad Provincial con una deuda de $70 millones a las empresas constructoras a cargo de las obras de la Ruta 1 (actualmente casi paralizadas), y que tiene en vilo a 60 trabajadores de la Uocra.

Si bien en el comienzo de la reunión, tanto representantes de las empresas que conforman la UTE (Coemyc, Mundo y Pose) como referentes de la Uocra se mostraron expectantes por la presencia del nuevo administrador de Vialidad Provincial, Oscar Ceschi, tras el encuentro se pudo conocer que no hubo precisiones respecto al pago de la deuda y la continuidad de los trabajos.

Fue el mismo Ceschi quien fue contundente: "Necesitamos que se vote la ley de emergencia porque es la herramienta legal más importante que tenemos para renegociar las deudas. Sin la ley no vamos a tener la plata que necesitamos para hacerle frente a la deuda que tenemos y continuar con las obras. Queremos establecer un cronograma de pago para cancelar las deudas con las empresas constructoras", le dijo al Diario Uno de Santa Fe.

"Si estuviera la plata, obviamente no estaríamos hablando de estas cuestiones, pero hoy tenemos la responsabilidad de hacer frente a los pagos adeudados por más que los haya generado el gobierno saliente", expresó el referente de Vialidad Provincial y agregó: "Les pedimos a ambas partes, trabajadores y empresarios, siempre entendiendo su reclamo, que comprendan nuestra situación. Apenas hace un mes asumimos y en el relevamiento realizado como gobierno provincial tenemos que hablar de una deuda con todos los proveedores de 22 mil millones de pesos".

La conciliación obligatoria en el conflicto con las obras de la Ruta 1 continuará hasta el 30 de enero y el viernes 24 de enero se realizará una nueva audiencia para actualizar la situación. "Con la ley de emergencia estamos en condiciones de sentarnos a dialogar y buscar todos los mecanismos posibles para que las obras sigan y así poder establecer un cronograma de pago", sostuvo Ceschi.

Por su parte, Gastón Pissini, refrente local de Uocra, sostuvo al finalizar la reunión que "si bien no hubo mayores detalles de cómo continuará la situación, las empresas constructoras seguirán acatando la conciliación obligatoria". "Desde Vialidad apuestan a continuar las obras, pero afirmaron que el financiamiento no estaría al alcance de sus manos por el momento hasta tanto no salga la ley de emergencia", finalizó Pissini.