Por historia. Por convocatoria. Por adrenalina. Por espectáculo. Rafaela siempre está.

Esos factores se constituyen en motivos más que suficientes para que a la hora de elaborar su respectivo calendario, la ACTC siempre tenga en cuenta entre tantos postulantes a organizar competencias, al autódromo "Ciudad de Rafaela".

Todas las virtudes enumeradas son más importantes para el ente fiscalizador de la popular categoría, que otro tipo de intereses, en particular los económicos, que obviamente son tenidos en cuenta por quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante los destinos de la expresión de deporte motor más añeja y popular de nuestro país.

Rafaela, cada temporada, debe "competir" en la definición de una selecta lista, con escenarios que presentan como argumentos válidos, nuevos proyectos que demandaron inversiones multimillonarias para la ejecución de obras faraónicas, como Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) o El Villicum (San Juan).

Con otros trazados que fueron construidos a partir de significativos aportes de gobiernos provinciales -aquí también deben encuadrarse los anteriormente citados- y que también en ese aspecto tienen ventaja respecto de un autódromo de capitales privados, como el del Club Atlético.

En ese segmento, pueden citarse, por ejemplo, a los circuitos de Viedma (Río Negro), Centenario (Neuquén) y Toay (La Pampa). La nómina podría engrosarse, pero sería ingresar en el terreno de las redundancias.

El mérito de Atlético de Rafaela, en ese sentido, tiene un valor agregado, una referencia que también es aplicable para el Club de Volantes Entrerrianos, propietario del autódromo "Ciudad de Paraná".

El hecho que nuestra ciudad vuelva a recibir al Turismo Carretera este año no es un dato menor, teniendo en cuenta que en el calendario de la ACTC, con solamente un escenario por definir -tercera fecha- no figuran, por ejemplo, el "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires, el "Roberto Mouras" de La Plata, el "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría y el "Parque Ciudad de Río Cuarto", por citar a los que en muchísimas oportunidades recibieron a la categoría.

Rafaela tuvo dos carreras en la temporada anterior, vale la pena recordarlo. No puede interpretarse como un "retroceso" que este año figure una sola casilla dentro de un calendario de apenas 15 fechas.

Es que 2019 fue un año muy especial para la institución rafaelina, que festejó nada menos que el centenario de la organización de su primera carrera, en aquel lejano 25 de mayo de 1919, cuando Atlético comenzó a escribir una historia apasionante y que tiene reservados todavía muchísimos capítulos.

Su relación con el Turismo Carretera es tan extensa, que ninguna otra entidad ha logrado mantenerse durante tantos años en el calendario. Para encontrar el antecedente más lejano, hay que volver el tiempo hasta llegar al 12 de enero de 1941, cuando el juninense Eusebio Marcilla inscribió su nombre como ganador de las legendarias "12 Horas".

Esa competencia fue la primera en realizarse en un circuito de los denominados "cerrados" en el historial del TC, por si hiciese falta agregarle otro hecho que no registraba precedentes hasta el momento de su realización.

Se podrían incorporar otros acontecimientos que marcaron a fuego el vínculo entre Atlético y el Turismo Carretera, pero solo queremos mencionar en este raconto otros dos que no pasan inadvertidos para los especialistas y para los propios dirigentes de la categoría y de la institución.

En las dos inauguraciones más trascendentes que se concretaron en el nuevo emplazamiento del autódromo local, en la prolongación del bulevar Guilermo Lehmann, se optó por la categoría para que lleve adelante esos espectáculos.

Ocurrió en el año 1953, cuando el óvalo de tierra fue testigo de su primera competencia, que se adjudicó el piloto con mayor cantidad de títulos logrados en la especialidad, Juan Gálvez.

Se repitió la experiencia en 1966, al inaugurarse el pavimento, con la victoria de Angel Rienzi. Son apenas dos eventos entre muchos, pero que marcaron a fuego una relación que ya cumplió 79 años, desde aquella primera vez, en la que se impuso "El Caballero del Camino".

Rafaela volverá a tener su fiesta deportiva de mayor convocatoria el próximo 2 de agosto. Será en cumplimiento de la novena fecha de una temporada que se pondrá en marcha dentro de un mes, pero que tendrá reservado uno de sus platos fuertes en un autódromo de características tan especiales, que lo hacen diferente al resto, por las altas velocidades que se alcanzan y por la adrenalina que fluye por las venas de los protagonistas de un espectáculo que alguna vez fue definido como un "fenómeno social".