Repercusión nacional Locales 16 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Inmediatamente publicada la noticia en los portales de la ciudad y la zona, fueron muchos los medios argentinos que se hicieron eco de este llamativo acontecimiento. Los sitios web de información más importantes de Buenos Aires y del interior del país, como por ejemplo Infobae y Clarín, difundieron el hecho. En este sentido, Luis (lleva el mismo nombre y apellido que el presidente de Unión de Santa Fe) dialogó también con algunos medios de esta ciudad y de Capital Federal. En un segmento de sus declaraciones con TN (Todo Noticias), confió: “Hay mucha gente enojada con la empresa, pero yo no. Le llevé los cheques de buena fe y no esperaba nada. No sabía si agarrar la pala, porque sabía que se iba a genera esto. A veces es más pesado el morbo que las buenas acciones", reflexionó el rafaelino.