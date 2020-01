Aumento a empleados legislativos Nacionales 16 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El Senado y la Cámara de Diputados resolvieron aplicar un aumento salarial de hasta $ 4.000 en dos etapas a los empleados legislativos, y establecieron que el personal político de Gabinete ingresado durante una gestión no permanecerá en la planta al iniciar la siguiente.

"Con esto se busca cortar las capas geológicas que se producen cuando los que ocupan cargos políticos se quedan en planta de las Cámaras cuando termina el mandato de quien lo designó", explicaron fuentes cercanas a la vicepresidente Cristina Kirchner, titular del Senado.

En cuanto al incremento salarial, que serán sumas fijas remunerativas y no bonificables a cuenta de la paritaria 2020, aplicará solo a sueldos de hasta 60.000 pesos brutos, y se concretará en dos etapas: de hasta $ 3.000 con el salario de febrero, y de hasta $ 1.000 adicional con el haber de marzo.

Cristina Kirchner en el Senado y el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, firmaron ayer resoluciones similares en este sentido, en línea con los aumentos que otorgó el Gobierno a los trabajadores del sector privado y estatal.

La otra decisión conjunta de los presidentes de ambos cuerpos determinó que "las designaciones del personal de gabinete del Honorable Congreso de la Nación no gozarán de estabilidad y concluirán con la finalización del mandato de la autoridad que lo nombró".