Agricultura Siempre Verde: rendimiento y resultado económico de los planteos

Los planteos que maximizan la permanencia de cultivos y plantas vivas en la rotación implican múltiples beneficios respecto a planteos simplificados o de monocultivo: menor uso de fitosanitarios y menor impacto ambiental, menor dependencia de fertilizantes de origen sintético, aumento en el secuestro de carbono (C), mejora en la gestión del agua, etc.

Pero además, la Agricultura Siempre Verde (ASV) genera mejoras en rendimiento y resultado económico, en especial cuando se analiza su desempeño en el mediano plazo. Ensayos de algunas de las Chacras Aapresid aportan evidencia en esa línea.



ASV y Márgenes Brutos

De acuerdo a información de TodoAgro, el grupo del Sudeste cordobés evaluó la respuesta a la fertilización nitrogenada, rendimiento y márgenes brutos económicos de maíces tardíos en lotes de producción sobre diferentes antecesores: trigo, vicia y rastrojo de soja.



ES TIEMPO DE

DETALLES

En maíces sobre vicia no se observó respuesta al agregado de N, lo que sugiere que con buenos volúmenes de materia seca este CS (cultivo de servicio) puede cubrir los requerimientos del maíz sin necesidad de fertilización. En maíz sobre rastrojo de soja hubo una baja respuesta a la fertilización mientras que sobre trigo la repuesta a N fue alta y consistente.

Al comparar los rendimientos del maíz sin fertilizar el sembrado sobre vicia lidera el ranking con 11.000 kg.ha-1, seguido por los sembrados sobre rastrojo de soja (10.100 kg.ha-1) y trigo (4.800 kg ha-1). Los tratamientos fertilizados alcanzaron rindes medios de 11.200 kg.ha-1 sobre vicia y soja, y 10.600 kg.ha-1 sobre trigo.



CUESTION DE

DIFERENCIAS

Para estimar las diferencias en términos de márgenes brutos, se consideraron los rendimientos y precios de las distintas rotaciones así como los costos, incluyendo los asociados a la siembra y secado del CS y a la fertilización con N.

Para esto último se calculó la dosis óptima económica o DOE, que considera las curvas de respuesta a la fertilización y la relación de precios para calcular la dosis que maximiza el retorno económico. También se incluyeron los costos asociados a las aplicaciones herbicidas de cada secuencia.



LOS RESULTADOS

Los resultados se inclinan en favor de los planteos más verdes. A pesar de los mayores costos de fertilización, la inclusión del trigo obtuvo el máximo MB debido a los menores costos en herbicidas y la renta de la gramínea de invierno.

Por su parte, la incorporación de la vicia tuvo un margen muy similar al de barbecho/maíz. Los costos de implantación y secado fueron compensados por el aporte natural de N (representando un ahorro de 57 USD/ha de urea) y la reducción en un 40% de los costos de herbicidas.



LO DEMOSTRADO

Esto demuestra que los planteos más verdes – ya sea a través del doble cultivo o de la inclusión de CS – permiten lograr mayor productividad y resultados económicos competitivos respecto de planteos de monocultivo, en ambientes donde la oferta hídrica lo permite.

La permanencia de cobertura viva contribuyó además con aspectos no cuantificables pero relevantes del sistema: aumentos en los aportes y pulsos de materia seca, consumo agua, conservación de humedad de suelo, aumentos en la actividad de la micro y meso fauna, entre otros.



EN LARGO PLAZO

En lo relacionado al rendimiento y estabilidad en el largo plazo, más allá de las condiciones ambientales, relaciones de precio y vaivenes económicos de cada campaña, la ASV demuestra sus ventajas en el mediano plazo.

Bernardo Romano, miembro de la Chacra Bragado Chivilcoy, trabaja en "planteos verdes" desde hace más de 10 años.

Y a través de mezclas de CS de centeno, vicia y/o rabanito, logra incrementos de hasta 15% en los rindes de sus maíces tempranos, 20% en maíces tardíos y trigo y del 8% en soja de 2ª, respecto a la media zonal.



LA GANANCIA

Según Andrés Madias -coordinador técnico zonal de Sistema Chacras-, la ganancia de estos esquemas en producción y estabilidad son contundentes.

"Cuando comparamos el rinde de maíces de un productor que realiza más cultivos/año, acompañados de una nutrición balanceada versus otro que rota con menor intensidad, vemos dos cuestiones. Por un lado que los rendimientos del planteo verde se despegan de los obtenidos en el esquema de referencia a lo largo del tiempo. Esto es relevante, si pensamos que sólo 3.000 metros separan ambos campos y que la calidad de las rotaciones del esquema de referencia es alta para la zona. En los últimos 5 años esta diferencia promedió el 20 por ciento lo que, en otras palabras, significa que el planteo verde produjo el equivalente a 1 campaña más de rendimiento en el mismo periodo", sentenció el coordinador técnico zonal de Sistema Chacras.



LA ESTABILIDAD

Por otro lado, Madias explicó que la estabilidad es otra cuestión a considerar.

Sobre el tema manifestó que "las rotaciones más verdes mantienen los rindes en el tiempo. En una campaña seca como la 2011/12 se observa cómo el maíz mantuvo su producción respecto del manejo de referencia".