Para conocer cómo evitar problemas intestinales en las vacas lecheras

Una vaca lechera moderna consume entre 22 y 27 kilos de materia seca cada día, lo cual es una hazaña biológica impresionante que a veces se da por sentado. Obtener esa cantidad de alimento a través del intestino delgado requiere calidad y consistencia. Para mantener feliz al intestino delgado, se necesita un rumen sano y de alto funcionamiento.

Si bien el rumen es resistente y tiene la capacidad de expandirse cuando hay grandes cantidades de alimento, el intestino delgado tiene una pared delgada y puede obstruirse, torcerse, gotear y romperse fácilmente. Sin embargo, muchos problemas intestinales, como "intestino sangriento" o "síndrome hemorrágico yeyunal", ocurren después del rumen.



LO QUE HAY QUE SABER

Jeremy Schefers, explicó la importancia de la consistencia en la salud del rumen y el intestino delgado.

En una publicacion de TodoAgro que llevó la firma de Melanie Epp (periodista agrícola independiente de Ontario, Canadá), se cita que el promedio de la lactancia media, en vacas lecheras de 680 kilos, consume el 4% de su peso corporal, explicó el profesional.

Esto significa que está comiendo 27 kg. de alimento cada día. En comparación, una vaca de carne de peso similar rara vez come más de 13.5 kg. de materia seca (2.5% de su peso corporal), que es 37% menos que la vaca lechera promedio.

"Las vacas lecheras empujan 4 veces más alimento a través de la misma área del intestino delgado que un gato o un perro", dijo. Si bien el rumen a menudo es el foco de las preocupaciones de salud intestinal, el intestino delgado y grueso también juegan un papel importante en la salud intestinal general. Combinados, los intestinos delgado y grueso de la vaca lechera promedio son más largos que en otros animales.

Una novilla Holstein de 270 kg, por ejemplo, tiene un intestino de 36,5 m del diámetro de una pelota de golf. Los intestinos de un perro tienen una longitud de 2 metros (m); el gato alcanza unos 1,2 m; y los intestinos humanos abarcan 12 m. Por lo tanto, no solo las vacas lecheras comen mucho alimento en comparación con otros animales, sino que también tienen más distancia para pasar durante la digestión.



INTESTINOS OBSTRUIDOS

Los intestinos obstruidos pueden crear problemas que solo se pueden solucionar si se elimina la obstrucción en sí, dijo Schefers.

Las obstrucciones son causadas por una variedad de factores, incluida la ingesta deficiente de agua. La impactación del estómago anterior y la abomasa, por ejemplo, puede ocurrir cuando las vacas no beben suficiente agua o se alimentan con una dieta gruesa, difícil de digerir y alta en fibra.

"Lo más importante en el bombeo de fluidos es el agua porque si no mantenemos las cosas fluyendo y las cosas en movimiento, se desencadena una cascada de malos eventos que pueden conducir a la muerte", manifestó Schefers en una entrevista reciente.

Y agregó que "cuando se producen obstrucciones, algunos veterinarios abrirán quirúrgicamente las vacas para descomponerlas. Sin embargo, el pronóstico en tales casos sigue siendo pobre. Y, desafortunadamente, no hay buenas opciones de tratamiento".



INTESTINO HEMORRAGICO

Quizás el peor problema de salud relacionado con la obstrucción es el síndrome de intestino hemorrágico (HBS), un síndrome extremadamente complejo que pone en peligro la vida. El doctor Schefers trabaja en un laboratorio de diagnóstico en Minnesota, Estados Unidos, donde recibe muchas preguntas sobre HBS. Sin embargo, a menudo, HBS no se diagnostica adecuadamente, y generalmente hay todo tipo de otros problemas que se ignoran una vez que se diagnostica HBS.

"Por lo general, lo que sucede es que si alguien ve sangre en las heces de una vaca, simplemente asumen que es HBS y luego terminan", dijo el profesional, y amplió mencionando que "no hacen una necropsia. Cuando hacen una necropsia, solo examinan el coágulo de sangre y el intestino, y luego se detienen allí. No hacen una necropsia exhaustiva para ver qué otras cosas pueden haber contribuido a este pedazo de intestino sangriento".



UNA SUGERENCIA A

LOS VETERINARIOS

Específicamente, Schefers sugiere observar el rumen y su contenido, y el abomaso y su contenido. "Examinar un rumen y encontrarlo lleno de arena y grava es un hallazgo importante y probablemente contribuyó al problema", Comentó Schefers a la vez que sentenció que los veterinarios no deben dejar de buscar factores predisponentes.

Y al respecto señaló que "si encuentran intestino hemorrágico, ese es un hallazgo, todavía hay mucho más. Entiendo por qué los chicos no hacen necropsias completas. Es mucho trabajo duro, hace un gran desastre y las condiciones nunca son favorables. Pero generalmente hay muchas cosas mal con esas vacas. Necesitan ser examinados a fondo".



TRABAJO REALIZADO

En 2015, el doctor Schefers investigó 15 vacas que fueron diagnosticadas con HBS por el personal de la granja. De ellas, 14 en realidad no tenían HBS. De hecho, en su experiencia, HBS se diagnostica erróneamente la mitad del tiempo. También se examina de forma incompleta.

En una reciente necropsia realizada por Schefers, se encontró una cuerda de plástico enrollado de aproximadamente 1 metro de largo y 3,6 kg de arena en el rumen de una vaca.



REDUCCION DE RIESGOS

Si bien no existe un factor único que controle si las vacas terminarán con HBS o no, hay una lista de factores que contribuyen en gran medida a reducir el riesgo. A principios de este año, Schefers habló en una conferencia de alimentación en Minnesota donde brindó a los asistentes una lista de siete intervenciones digestivas molestas que se sabe que contribuyen a HBS.

"Si puedo trabajar en 2, 3 o 5 de esos de una forma u otra, sé que podemos reducir la velocidad de HBS", dijo y agregó que "si los agricultores se quejan de las vacas con HBS y estos problemas digestivos, si trabajo en esta lista de viñetas y están dispuestos a hacer algunos cambios, desaparecerá".



LOS SIETE PUNTOS

1. Disminuya el contenido de cenizas del alimento: el contenido de cenizas que es más del 10% indica contaminación del suelo, ya que hay demasiada suciedad en el alimento. Mientras que la capa superior del suelo negro funcionará a través del tracto gastrointestinal, la grava y la arena se acumularán.

2. Antes de empujar el alimento hacia las vacas, empuje el borde de la pila de alimento y la tierra hacia el centro del establo para su eliminación: Para aquellos que usan alimentadores robóticos, tenga en cuenta que el equipo se puede configurar para dejar algo de alimento. "Ese alimento húmedo y viscoso más cercano al concreto no siempre se empuja hacia arriba, por lo que hay un pequeño espacio allí", dijo Schefers. "Pero si un cargador deslizante con una cuchilla atraviesa la cuchilla hasta el concreto para rasparlo, podría argumentar que eso es peor que un empujador de alimentación automatizado porque puede configurar un empujador de alimentación automatizado para que no raspe el concreto . Algunos dirían que está desperdiciando alimento, pero ese limo en el concreto, eso no es alimento ", agregó. "Eso es basura".

3. Considere aumentar la cantidad de pesaje: si las vacas no tienen demasiada hambre, probablemente dejarán los trozos de alimento que son más indeseables, como tierra y trozos de moho. "Si miras la litera después de que hayan comido el 90% del alimento, el 10% que queda no es un alimento excelente", dijo. "Algunas granjas obligarán al ganado a tener hambre y lamerán la litera, así que no hay rechazos de retroceso porque en su opinión el 10% de rechazos de retroceso es el 10% de pérdida de alimento".

4. Asegúrese de que haya alimento disponible para las vacas después del ordeño

5. Aumente la fibra detergente neutra (NDF) del forraje para estabilizar el rumen: la fibra desplazará algunos almidones y puede actuar como una red evitando que partículas grandes golpeen los intestinos. "La fibra siempre es amigable con el rumen", dijo el doctor Schefers. “Si el rumen está contento, puede hacer su trabajo, y cuando hace su trabajo, envía cosas al intestino delgado que el intestino delgado puede tolerar. Parte del problema con estos problemas intestinales es que el rumen no está contento ", continuó. "No puede hacer su trabajo por una variedad de razones. El rumen no terminó su trabajo y pateó la lata por el camino, pero desafortunadamente la lata que pateó por el camino no es muy amigable para el intestino delgado. Por lo tanto, una manera de mantener la función óptima del rumen y mantener el rumen feliz es obtener un poco más de fibra del forraje ”.

6. Considere aumentar la proteína soluble: las proteínas suavizan los contenidos gastrointestinales y aumentan la velocidad de paso. "A medida que el alimento fluye a través de una vaca, la mayor cantidad de proteína que contiene hará que las cosas sean más suaves, y sabemos que las cosas más suaves fluyen", explicó Schefers. Durante muchos años, los agricultores tuvieron miedo de alimentar demasiada proteína y desperdiciarla. La proteína es un ingrediente alimenticio costoso. Una forma de monitorear para ver si está alimentando demasiada proteína es observar cuánta urea se vierte y desperdicia en la leche. Si alimentamos demasiada proteína, habrá desperdicio de proteína en forma de urea que aparecerá en la leche. Si crees que estás alimentando demasiada proteína, los niveles de nitrógeno ureico en la leche (MUN) serán de 15-17. "Entonces podría argumentar que está alimentando demasiada proteína", dijo el Dr. Schefers.

7. Considere un microbiano de alimentación directa (DFM) al cambiar de forraje: "El rumen necesita hacer su trabajo para presentar un producto amigable al intestino delgado", explicó Schefers. "A veces, cuando cambiamos de forraje, el rumen no se aclimata al nuevo forraje y necesita un poco de ayuda microbiana para descomponer los forrajes y tener una rumia adecuada. Un microbiano alimentado directamente actúa como un probiótico y ayuda a descomponer y digerir esos nuevos forrajes, por lo que cuando el rumen termina con él y lo presenta al intestino delgado, el intestino delgado no se rebela por tener algo muy inusual ", continuó. "Eso es parte del problema con el intestino delgado: no puede vomitar de nuevo. Su única opción es enviarlo por completo y, a veces, no lo envía por completo y luego se obstruye y se obstruye. Creo que esa es parte de la razón por la que vemos tantos casos de HBS ", agregó.



SIN PROMESAS

Si bien Schefers no está haciendo ninguna promesa con respecto a la erradicación total de HBS, al abordar los 7 problemas en su lista, los productores pueden reducir significativamente el riesgo.

Los nutricionistas, dijo, estarán particularmente contentos con la lista de intervenciones, ya que son recomendaciones que se pueden hacer sin aumentar los costos. Pasan mucho tiempo en la granja y a menudo reciben más preguntas sobre problemas digestivos. "La mayoría de estas cosas no son difíciles de hacer y son fáciles de adoptar", concluyó el profesional.