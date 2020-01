Bonafini disparó contra el presidente Fernández

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, apuntó ayer contra el presidente Alberto Fernández al reprocharle su negativa a reconocer al ex vicepresidente Amado Boudou y a otros ex funcionarios kirchneristas detenidos como "presos políticos".

El planteo que el jefe de Estado le expresó a representantes de organismos de Derechos Humanos en la reunión del lunes en la Casa Rosada fue que, para él, no quedan en las cárceles "presos políticos" sino "detenidos arbitrarios".

Esa definición molestó a Bonafini, quien le hizo saber su fastidio a través de una carta pública.

"Señor Presidente, debe decidir de qué lado está: si con el Poder Judicial, mayoritariamente corrupto, o con los presos políticos", lo desafió.

De entrada, Bonafini aseguró que Boudou "es un preso político", al diferenciarse de Fernández.

"Fue un funcionario que se la jugó cuando le quitó a los bancos el gran negocio de las AFJP. Se la jugó, y así se ganó el amor de muchos y el odio de otros", escribió.

Con ironía, la titular de Madres de Plaza de Mayo finalizó su carta con dos postdatas, en las que copió la definición del diccionario de las palabras "detenido" y "arbitrario".

Hace dos semanas, en una de las tradicionales rondas de los jueves, Bonafini le había exigió al primer mandatario que "tome las riendas" de los medios de comunicación, a los que calificó como "basura y mierda".

En esa oportunidad, Bonafini brindó un fuerte mensaje en el que buscó presionar al Presidente. "Pensá un poquito, no precisás ser un genio", fue una de las frases dirigidas a Fernández que mostraron el tono de su malestar.