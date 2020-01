Triunfo amistoso para Unión Deportes 16 de enero de 2020 Redacción Por El rafaelino, Mateo Castellano, anotó el tanto de la victoria por 1-0 para los sunchalenses sobre la reserva de Unión de Santa Fe.

FOTO ARCHIVO BUEN ENSAYO. / Unión tuvo un buen rendimiento en el amistoso ante la reserva tatengue.

Unión de Sunchales sumó en la mañana de ayer una nueva prueba de pretemporada y el resultado fue positivo. Los dirigidos por Marcelo Milanese, que se preparan para la reanudación del torneo Federal A pero el próximo domingo estarán debutando en la Copa Argentina, le ganaron por 1 a 0 a la reserva de Unión de Santa Fe. ¿El gol? El rafaelino Mateo Castellano, exAtlético de Rafaela.

El encuentro se disputó en la mañana de ayer y se jugaron dos tiempos de 35 minutos cada uno. A los 15 del complemento, Castellano interceptó el balón en una salida del fondo 'Tatengue', controló y definió contra el palo derecho del arquero, que nada pudo hacer ante el intento de retener el remate.

La particularidad fue que el encuentro se disputó en dos escenarios diferentes. La primera parte en el Estadio de la Avenida, pero el complemento, debido a la lluvia, el juego continuó en la cancha auxiliar y preservar el estado del terreno de juego principal del 'Bicho Verde'.

El once inicial que presentó Milanese tuvo a: Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Miguel Yuste, Jonathan Paiz y Lucas Pruzzo; Lucas Vera Piris, Mateo Castellano, Diego Meza y Germán Rodríguez Rojas; Santiago Stelcaldo y Matías Zbrun.



VALDIVIA ES DUDA



Unión jugará el domingo a las 19:00hs frente a Sportivo Belgrano en San Francisco, en el "Oscar C. Boero" por la ida de la fase preliminar de la Copa Argentina. Para dicho compromiso, Matías Valdivia está prácticamente descartado.

El último lunes, en el amistoso frente a 9 de Julio, sufrió un desgarro y desde el cuerpo técnico prefieren no arriesgarlo para que llegue en condiciones al choque frente a Güemes por el Federal A, el domingo 26.