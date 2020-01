Una dura acusación de Carrió Nacionales 16 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO CARRIO. Habló del caso Nisman.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La dirigente de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, se refirió ayer a la muerte del fiscal Alberto Nisman frente a "las múltiples declaraciones antisemitas en las redes sociales" y se declaró "judía espiritual".

"Frente a las múltiples declaraciones antisemitas en las redes sociales, me declaro judía espiritual y expreso que tales voces sólo reflejan odio, resentimiento y antihumanidad", señaló Carrió en su cuenta de Twitter.

Además, consideró que "el asesinato de Nisman fue un crimen político donde el gobierno de CFK estuvo claramente implicado".

En tanto, Carrió hizo referencia a la marcha del próximo sábado por los cinco años de la muerte de Nisman y sostuvo que no le extraña que "instituciones judías no asistan".

"Los que planteamos la nulidad por inconstitucionalidad del pacto fuimos nosotros en nuestro dictamen en la comisión de asuntos constitucionales. Y fueron jóvenes de DAIA y la propia comunidad la que obligó a las instituciones a tomar una postura coherente", agregó.

Por último, convocó "como ciudadana comprometida con el humanismo y la justicia al acto en memoria del crimen de Estado, el día sábado a las 6 de la tarde en la plaza Vaticano al lado del teatro Colón".

Las críticas de Elisa Carrió a las entidades de la comunidad judía se debe a que los homenajes al fiscal Alberto Nisman se dividirán en dos actos el fin de semana.

Uno tendrá una impronta "más política", que es el que convocó Elisa Carrió y otras figuras de la oposición en su cuenta de Twitter, y el que organizará la DAIA junto a sus entidades adheridas el domingo 19, en el cementerio de La Tablada.

En el segundo homenaje se recitará el Kadish y la DAIA reiterará el pedido de Justicia para que se identifiquen los responsables de la muerte del extitular de la UFI y de la causa por la voladura de la mutual de la calle Pasteur.