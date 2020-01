Debuta el Boca de Russo

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Boca se enfrentará hoy a Universitario de Perú en un partido amistoso que se disputará en la ciudad de San Juan y que será el primero de la era de Miguel Ángel Russo como entrenador del elenco de La Ribera, que no tendrá al arquero Esteban Andrada por una lesión en su rodilla derecha.

El encuentro se jugará a partir de las 22:00 en el Estadio del Bicentenario y el mismo le servirá al conjunto xeneize para ponerse a punto de cara al reinicio de la Superliga: está programado que reciba a Independiente el domingo 26 de enero a las 21:45.

En tanto, para medirse ante el elenco peruano, Russo decidió llevar lo mejor que tiene a San Juan, pero no podrá contar con Andrada debido a que el arquero se lesionó en el ensayo matutino previo al viaje a la provincia cuyana y en su lugar estará Marcos Díaz.

El también arquero de la Selección argentina amaneció este miércoles con dolor e hinchazón en la rodilla derecha, por lo que le realizaron estudios que advirtieron que se trataba de un "esguince de ligamento lateral interno".

A la delegación se sumó el guardavallas juvenil Manuel Roffo.

En tanto, el que no formó parte de la delegación fue el defensor Marcelo Weigandt, quien puede llegar a ser cedido a préstamo.

De esta manera, el lateral derecho ante Universitario podría ser para Leonardo Jara o para Julio Buffarini teniendo en cuenta que tampoco está en la nómina Nahuel Molina, quien volvió a Boca después de un último paso a préstamo por Rosario Central, pero está terminando de acordar la renovación de su contrato.

El otro que no estará en la provincia de San Juan es el mediocampista Agustín Almendra, ya dejaría la institución en este mercado de pases para migrar al Inter Miami de la MLS de Estados Unidos, además de que tiene un esguince de tobillo.



UNIVERSITARIO TENDRÍA

DOS MODIFICACIONES



Universitario de Perú viene de vencer a Huracán por 2 a 1 en el que fue su primer amistoso en San Juan y el encuentro frente a Boca le servirá como termómetro para saber en qué nivel llegará el equipo para el partido ante Carabobo por la primera fase de la Copa Libertadores.

Por esa razón, el técnico Gregorio Pérez realizaría dos cambios tomando como referencia a los once que comenzaron jugando ante el elenco de Parque de los Patricios y uno de ellos sería el ingreso de Donald Millán por Gerson Barreto.

Además el defensor Federico Alonso también viene ganando terreno y acompañaría a Nelinho Quina en la zaga central dejando a Junior Morales en el banco de relevos.



Las siguientes son las probables formaciones de los equipos:



Boca: Marcos Díaz; Leonardo Jara o Julio Buffarini, Lisandro López, Junior Alonso, Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Emanuel Reynoso, Agustín Obando; Mauro Zárate y Ramón Ábila. DT: Miguel Ángel Russo.



Universitario de Perú: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán; Donald Millán, Armando Alfageme, Rafael Guarderas, Jonathan Dos Santos; Alberto Quintero y Alejandro Hohberg. DT: Gregorio Pérez.