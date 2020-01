Quién es Mateo, el "pibe" que comparte el día a día de la Crema Deportes 16 de enero de 2020 Redacción Por El plantel profesional albiceleste tiene una ‘mascota’. El apellido Querini no es uno más en el mundo de Atlético. Conoce esta particular historia de verano!

Atlético de Rafaela lleva adelante su pretemporada de verano en el predio del Autódromo, en esta semana afrontando la etapa más dura, con la concentración y trabajos de doble turno. Desde el día 1 en este 2020 el plantel profesional de la “Crema” cuenta con un ‘invitado’ muy particular.

En cada entrenamiento, sea en el Autódromo o en el Monumental, se puede observar a un `pibe’, que va y viene, que camina a la par de los futbolistas conversando como uno más y hasta en varias ocasiones viste la misma indumentaria, o similar.

Mateo Querini tiene 10 años y tiene también una personalidad sorprendente para un ‘pibe’ de su edad. Su apellido no es uno más en el mundo albiceleste, y con una familia ligada a la institución de barrio Alberdi, Mateo se da el lujo de vivir bien desde adentro el día a día del equipo de sus amores.

Mateo es sobrino de uno de los jugadores históricos que tuvo Atlético de Rafaela, Hugo Querini. Marcador central, ganador de muchos títulos liguistas, integrante de aquel histórico plantel que logró el primer ascenso al Nacional B el 4 de junio de 1989, con presencia en 21 partidos. Un jugador de calidad distinta, con gran categoría y que decidió comenzar y terminar su vida deportiva en Rafaela, pero que sin dudas tenía condiciones para un fútbol –por aquel entonces- superior.

“Vengo a ver las prácticas, a disfrutar acá adentro lo que me dejan. Cuando me piden algo trato de alcanzarles las pelotas, les ayudo a Walter (Otta) y a Feli (Felix Benito)”, comenta Mateo, que en épocas de vacaciones disfruta de la pretemporada albiceleste.

Y todo comenzó hace un tiempo atrás, cuando estaba Juan Manuel Llop. “Yo empecé a venir en la pretemporada pasada con el Chocho, cuando los arqueros estaban en la arena yo iba a ver como trabajaban y así me fui metiendo”, cuenta Mateo y sonríe en su recuerdo. Hoy, con Walter Otta a la cabeza, también es bienvenido. “Cuando empezaron yo pregunté si podía venir y me dijeron que sí, los jugadores y el cuerpo técnico me tratan muy bien”, señala.

No caben dudas que Mateo forma parte de las formativas de la ‘Crema’. Categoría 2009, en esta temporada dirigido por Damián ‘Rulo’ Jeréz, también sobrino de Hugo Daniel. Y tiene como principal sueño: “Jugar en la primera de Atlético”.

Y Mateo, la ‘mascota’ como lo apodaron en el plantel, el menor de tres hermanos -Emanuel y Maximiliano- cuenta que su papá Javier “está muy contento y agradecido que me dejan estar acá adentro”, y confiesa: “Siempre me dice que no tengo que comentar ni decir nada de las cosas que pasan acá en el equipo, que todo queda en el vestuario”. Habla como uno más. Se siente parte. Es parte.