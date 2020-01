Una camioneta volcó y se clavó en la cuneta Policiales 16 de enero de 2020 Redacción Por HABRIA MORDIDO LA BANQUINA EN LA RUTA 34

FOTO LA OPINION CAMIONETA GRIS. Unica parte, habría mordido la banquina en ruta 34 y Av. Cerdán.

Siendo las 21.00 de la víspera, un siniestro vial tuvo lugar en la intersección de Av. Emiliano Cerdán y colectora de la Ruta 34, afortunadamente sin heridos que lamentar, aunque si se debe decir que el mismo tuvo ribetes de alta peligrosidad ya que el vehículo participante terminó volcado.

Es así que según fuentes calificadas que dialogaron con este Diario, siendo única parte, una camioneta de color gris de la cual se desconocen mayores datos, habría mordido la banquina para luego volcar y terminar su recorrido en posición casi vertical en una de las cunetas que corren paralelas a la Ruta 34.

Como dijimos, afortunadamente no hubo heridos por lo que no fue necesaria la intervención de emergencias 107, pero sí se hicieron presentes la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), un móvil policial y personal del Escuadrón Vial Rafaela de Gendarmería Nacional.



ACCIDENTES

DE TRÁNSITO

* En el cruce de calles Francia y Zanetti de la ciudad de Rafaela colisionaron una motocicleta Honda Biz al mando de un hombre de 28 años; y un automóvil Renault Megane conducido por un hombre de 41 años. A raíz del suceso resultó con lesiones graves el conductor de la motocicleta. Personal de la Comisaría N° 1 acudió al sitio.

* En Colonia Aldao, intersección de calles Tucumán y Rivadavia, se produjo un accidente de tránsito en el que estuvieron involucradas una motocicleta Guerrero Trip y una camioneta Volkswagen Amarok.

El conductor del motovehículo, un hombre de 53 años, sufrió lesiones; mientras que la conductora de la camioneta, una mujer de 76 años resultó ilesa.

Efectivos de la Comisaría N° 11 de Colonia Aldao se hicieron presentes en el lugar.



UN MUERTO EN RUTA

33 ALTURA FIRMAT

Un grave accidente de tránsito se produjo en el km 678 de la ruta nacional 33 a la altura de Firmat.

En ese lugar y por causas que se tratan de determinar, se produjo un siniestro vial entre un Chevrolet Prisma y una Ford Eco Sport.

Producto de dicho siniestro falleció un hombre que aún no fue identificado. Trabajaron en el lugar la Comisaría 4ª de Firmat, personal de la Policía Vial y servicios de emergencias médicas.

Cabe destacar que se realizó reordenamiento del tránsito y señalamiento en el lugar.