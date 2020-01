El líder cayó en Bahía Blanca, hoy Libertad recibe a Atenas Deportes 16 de enero de 2020 Redacción Por BASQUET

El líder, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia no logró imponerse ante el local Bahías Basket, que lo venció con lo justo por 92-91 en la continuidad de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El interno brasileño Caio De Souza resultó una de las figuras del quinteto bahiense, que acumuló su tercer triunfo consecutivo en casa.

El máximo anotador del elenco ganador fue Travis Weatherington, con 26 unidades; mientras que en el quinteto patagónico el alero Sebastián Vega aportó 22 tantos y 9 rebotes.

Por otro lado, en la Bombonerita, Boca alcanzó su segundo éxito en hilera al derrotar a Estudiantes de Concordia por 86-74.

Este jueves jugará Libertad de Sunchales ante Atenas de Córdoba, desde las 21:30hs. Los 'Tigres' buscarán la recuperación en casa, tras un par de salidas con caídas y comenzar a despegar del fondo de la tabla.

También hoy: 21hs: Peñarol vs Gimnasia, 21:30hs Argentino vs San Martín, 22hs Ferro vs Platense (va por TyC Sports), La Unión vs Obras.