Racing pone en marcha el ciclo de Beccacece

15 de enero de 2020

FOTO WEB NUEVA ERA. / Racing comienza un nuevo camino de la mano de Sebastián Beccacece.

SAN JUAN, 15 (NA) -- El Racing de Sebastián Beccacece pondrá primera hoy cuando enfrente a Athletico Paranaense de Brasil en el marco del Torneo de Verano de San Juan, en donde ensayará variantes de cara a la reanudación de la Superliga.

El partido se disputará desde las 22.00 en el estadio "Bicentenario", con televisación de Fox Sports.

Beccacece arrancará su ciclo reemplazando en Racing a Eduardo "Chacho" Coudet, quien emigró al Inter de Porto Alegre, y con la exigencia de mantener y multiplicar todo lo bueno hecho por el club de Avellaneda en el último tiempo.

De hecho, Racing fue el último campeón del 2019, al vencer a Tigre por 2 a 0 en la Recopa de Campeones.

Para este duelo Beccacece piensa en probar algunas variantes e incluso colocar a Héctor Fértoli, uno de los refuerzos de este año, y a David Barbona, en la zona de ataque.

Entre los cambios que también plantea Beccacece es la presencia de Walter Montoya en el sector derecho de la defensa, mientras que el delantero referente será Lisandro López.

El DT albiceleste no podrá contar con Leonardo Sigali, ya que está en plena recuperación de una lesión en la rodilla.

El once inicial elegido por Beccacece tendrá a Gabriel Arias; Montoya, Nery Domínguez, Lucas Orbán, Eugenio Mena, Leonel Miranda, Marcelo Díaz, Matías Rojas, David Barbona, Lisandro López y Héctor Fértoli.

Más allá que Fértoli y Leonel Miranda no firmaron aún sus contratos, recibieron autorizaciones de Newell s y Tijuana de México, respectivamente, para poder disputar el encuentro.

Athletico Paranaense llega a este encuentro con el logro de haber obtenido la Copa Brasil 2019 y la clasificación a la Copa Libertadores 2020.

El equipo de la ciudad de Curitiba, que se destacó en las últimas temporadas por disputar torneos internacionales en gran forma, también está en un proceso de recambio y entre ellos la partida de los argentinos Tomás Andrade, quien arregló con Argentinos Juniors, y el delantero Marco Ruben, de regreso a Rosario Central.

El "furacao" volverá a medirse ante un equipo argentino el próximo domingo ante Boca, en el mismo escenario y al mismo horario.