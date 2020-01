Baroni renovó contrato con la Crema y se fue a préstamo

Todo transcurrió muy rápido para Tomás Baroni en este regreso a los entrenamientos con Atlético de Rafaela. Después de un 2019 para el olvido, con la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en su rodilla derecha, lesión que lo dejó prácticamente sin jugar todo el año, había comenzado este 2020 esperanzado con llevar adelante una buena pretemporada y, desde ahí, comenzar a ganarse un lugarcito en la consideración del entrenador Walter Nicolás Otta de cara a la segunda rueda de la Primera Nacional.

Le surgió la posibilidad de ‘cambiar de aire’ y el Bocha (24 años) no lo dudo. La ‘superpoblación’ de marcadores centrales que hoy día cuenta el plantel profesional de la ‘Crema’ también ayudo para que la decisión sea aún más sencilla. Volvió a entusiasmarse ante la presencia de un nuevo desafío. Se va a préstamo por un año y medio al Lorca Deportiva de la tercera división de España.

Baroni extendió su vínculo con Atlético por tres años más (finalizaba en junio próximo) se despidió de sus compañeros en la jornada de ayer para viajar a su San Justo natal y mañana emprender viaje a España.

“Es algo muy importante para mí, el semestre pasado no tuve ni un minuto de rodaje y esta oportunidad me va a servir para poder crecer en lo futbolístico, en lo personal también, para aprender”, le comentó a este medio Tomás Baroni, que luego agregó: “Estoy muy contento, ansioso, esperando llegar allá y conocer todo. Se que me puede llegar a abrir muchas puertas y por eso mismo estoy con muchas ganas, espero que salga todo de la mejor manera”.

En relación a su nuevo club, esta joven institución fundada en 2012 y que tiene –actualmente- como presidente a Issa, Baroni contó: “Hablé con Hugo, me comentó que si bien es un club nuevo, están bien ordenados, tienen objetivos importantes, claros y estoy tranquilo desde ese punto, esperemos que pueda aportar mi granito de arena para bien”.

El Lorca se encuentra en la región de Murcia y su entrenador es el español Iban Urbano Aretxabala. Como actual presidente figura Hugo Omas Issa, que hasta diciembre último (esto fue comunicado hace apenas un par de días) se desempeñó como Director Deportivo de Atlético.



LA DESPEDIDA



Baroni tuvo en la jornada de ayer su último día en la pretemporada de la ‘Crema’ y si bien fue despedido de la mejor manera por sus compañeros y cuerpo técnico, el ‘Bocha’ se supo ganar el cariño de todos y las redes sociales hablaron por si solas.

Entre uno de los mensajes destacados, el de Emiliano Romero, el capitán y gran referente que tiene este plantel albiceleste. “A la gente buena le pasan cosas buenas!!! Me alegro de corazón por esta oportunidad. Merecido @bochabaroni. Se te va a extrañar genio!"



SE DEFINE LO

DE GODOY



A Matías Godoy parecen quedarle solo horas en Atlético de Rafaela. La dirigencia albiceleste sigue esperando novedades en relación al pase del delantero al Dinamo Zagreb, lo cual se estaría dando antes del cierre de esta semana.

Si se llega a concretar la venta, la ‘Crema’ podría salir al mercado para contratar a alguno de los refuerzos apuntados para afrontar la segunda rueda de la Primera Nacional.