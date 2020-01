"Pertenece a la gestión de Scioli" Nacionales 15 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO ROBERTO COSTA.

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio aseguraron ayer que el gobernador Axel Kicillof quiere "instalar un relato basado en la mentira", al tiempo que resaltaron que "el bono que no quieren pagar pertenece a la gestión de Daniel Scioli".

Luego de la conferencia de prensa en la que el mandatario afirmó que la situación de la deuda que le dejó María Eugenia Vidal es "insostenible", los legisladores salieron al cruce.

"Lamentablemente, parece que no se dieron cuenta que ése no es el camino", expresaron en un comunicado que lleva las firmas de Roberto Costa, Alejandro Cellillo, Andrés de Leo y Claudia Rucci.

"Hoy nos encontramos con un Ministerio de Hacienda tratando de deslindar responsabilidades en el gobierno de María Eugenia Vidal, cuando en realidad el bono que no quieren pagar pertenece a la gestión de Daniel Scioli", sostuvo Costa.

"No hay crecimiento exponencial ni deuda impagable. Deberían agradecerle a Vidal haber reclamado por la coparticipación, haber achicado el gasto en la legislatura, haber acabado con las jubilaciones de privilegio y llevar adelante una gestión ordenada, algo que ellos nunca hicieron", señalaron.