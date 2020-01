Kicillof señaló que "la deuda es insostenible" Nacionales 15 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo ayer que los recursos que dejó la gestión de María Eugenia Vidal no alcanzan "para cubrir las obligaciones" y remarcó que "en las actuales condiciones no se va a poder honrar la deuda", que se encuentra en un nivel "insostenible".

La administración de la provincia de Buenos Aires confirmó ayer que no podrá pagar el vencimiento de un bono previsto para el 26 de enero de 277 millones de dólares.

En conferencia de prensa, el mandatario provincial pidió "buena fe" a los acreedores para reperfilar el bono y aclaró que "lo que se ha ofrecido no fue cambiar las condiciones, sino postergar el pago".

Si bien expresó voluntad de afrontar las obligaciones, enfatizó: "En la actuales condiciones, no se va a poder honrar la deuda", mientras afirmó que "para recuperar la capacidad de pago, hay que volver a crecer".

"Estamos buscando soluciones charladas y aceptadas por los acreedores. Esto es una solicitud de adhesión", insistió, y consideró que "lo que vuelve insostenible el pago es el fuerte endeudamiento del período anterior".

Al referirse a "la capacidad financiera de la provincia", criticó a la anterior gestión: "Los datos muestran que los montos que dejó no son suficientes para afrontar los pagos de deuda. No es una apreciación, es una realidad".

"Triplicaron los vencimientos de este año medidos en dólares", apuntó Kicillof, quien explicó que precisa el acuerdo del 75% de los tenedores para concretar el reperfilamiento.

De ese modo, subrayó: "No queremos entrar en compromisos que no podemos cumplir" y argumentó que "desde marzo de 2018 el mercado se cerró para la provincia y para el país y así la deuda es insostenible".

"Lo dije el día que asumí, que los recursos que quedaban no alcanzaban para cubrir las obligaciones; todos queremos evitar que la situación se haga más complicada", advirtió.

El gobernador señaló que mantuvo reuniones con acreedores y aseguró: "En un tema estamos todos de acuerdo, que es que la deuda en las condiciones actuales no es sostenible".

"Como la solución no es bono por bono ni día por día, sino que el problema es general, esperamos que tenga una solución global. Necesitamos una resolución ordenada que beneficie a todos", concluyó Kicillof.