La Tarjeta Alimentar llegará a 3.000 familias rafaelinas Locales 15 de enero de 2020 Redacción Por El gobernador Omar Perotti firmó, junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, la adhesión de la provincia en un acto realizado en Rosario. Estuvo presente también el intendente local Luis Castellano.

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD PRESENTE. El intendente rafaelino brindando su opinión sobre los objetivos del programa.

La Tarjeta Alimentar llegará a más de 3.000 familias rafaelinas que tengan hijos e hijas menores de 6 años, embarazadas a partir del tercer mes de gestación y personas con pensión por discapacidad. Este beneficio permitirá la compra de alimentos como leche, frutas, verduras y carne; y no se podrá retirar el dinero en efectivo de cajeros ni de bancos. El mismo surgió de un acuerdo entre el Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el Ministro de Desarrollo Social de la provincia, Danilo Capitani, y el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, quienes, en la mañana del martes, firmaron el documento para la implementación de la tarjeta, en el marco del Plan Nacional Integral "Argentina Contra el Hambre". El acto se llevó a cabo en Rosario, en el Salón Rodolfo Walsh, sede del gobierno.

En este marco, estuvieron presentes, el intendente Luis Castellano, la secretaria de Desarrollo Humano del municipio, Myriam Villafañe, y la futura coordinadora de la Delegación Oeste de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Jorgelina Donatti. Además, participaron intendentes y presidentes comunales de toda la provincia. Cabe aclarar que el uso de la tarjeta sólo se podrá estar destinado para la compra de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas, en cualquier comercio que cuente con Posnet.



LUCHA CONTRA EL HAMBRE

"Este programa tiene un objetivo muy claro que es la pelea contra el hambre pero también otros que son muy importantes que es reactivar la economía local", destacó el intendente Luis Castellano. "Estamos hablando de casi 15 millones de pesos mensuales que se van a volcar a los comercios. Además, habrá una capacitación para todas las familias que accedan a este beneficio para que la alimentación de niños y niñas esté destinada, fundamentalmente a la compra de leche, verdura, carne y fruta", aclaró el mandatario local. También dijo que "es una forma de contribuir a una nutrición básica para todos aquellos que están en esta primera etapa de desarrollo. La tarjeta no tiene intermediarios, va directo a las madres y padres que realizan la compra en los diferentes comercios".



MAS DE 3.000 BENEFICIARIOS

La secretaria de Desarrollo Humano del municipio comentó: "El programa fortalece el trabajo que ya se venía realizando desde el Estado local. Básicamente es contrarrestar el hambre que se complementa con capacitaciones con respecto al cuidado de la salud y la nutrición". También aclaró que participarán de estas capacitaciones las áreas de Salud, Educación y Empleo y que "es un trabajo importante que comenzará en el mes de febrero". "Son 3.000 beneficiarios de Rafaela, un dato que se brinda desde ANSES. Los beneficiarios son las mamás embarazadas a partir de los 3 meses, familias con niños y niñas menores de 6 años y personas con discapacidad. El listado es muy amplio. Nos pondremos en contacto con cada uno de los beneficiarios para explicarle el procedimiento para recibir la tarjeta", finalizó. Cabe aclarar que, el tercer viernes de cada mes, se acreditarán automáticamente los fondos. Si en un mes no se consume toda la carga, ese dinero se suma al monto que se le acredita al mes siguiente.



"DE ALTO IMPACTO"

“La provincia de Santa Fe se suma hoy a un programa nacional de alto impacto; una verdadera política de Estado. Y suma, fundamentalmente, a más de 200 mil niños de la provincia que van a poder garantizar su alimentación”, aseguró el gobernador, y adelantó: “Vamos a trabajar para garantizar que en el mes de febrero podamos tener todas las tarjetas operativas en el territorio de la provincia de Santa Fe”, comentó el gobernador Omar Perotti. En ese sentido, remarcó que “la política, con letras mayúsculas, tiene que llevar a cabo este programa sin fisuras, sin mezquindades y sin hacerse la distraída. Ante la sociedad, es el mayor desafío que tenemos. O estamos a la altura para resolverlo, o le estaremos fallando a los santafesinos, especialmente, a los que más lo necesitan”. Y agregó: “Argentina va a poder superar este momento si tiene un fuerte proceso de inversión en investigación y desarrollo, en la capacidad y el conocimiento de su gente. Tenemos que sumar, cuidar y enriquecer el principal recurso de los argentinos, que está en su cerebro. Es allí donde esta coyuntura, que es el hambre, va a definir la posibilidad de un futuro”.



TARJETA ALIMENTAR

La Tarjeta Alimentar llegará a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tengan hijos menores de 6 años; embarazadas a partir del tercer mes de gestación que perciban la asignación por embarazo; y personas con pensión por discapacidad. Por el primer hijo menor de 6 años se recibirán 4.000 pesos y por el segundo 2.000. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto por teléfono para que se presenten en un lugar determinado donde se les entregará la tarjeta, que tendrá el monto de dinero acreditado. La tarjeta no servirá para otra cosa que no sea compra de alimentos, y no se podrá retirar el dinero en efectivo de cajeros, ni del banco. La tarjeta se podrá utilizar para comprar cualquier alimento -menos bebidas alcohólicas- en cualquier comercio que cuente con Posnet. El tercer viernes de cada mes se acreditarán automáticamente los fondos. Si en un mes no se consume toda la carga, ese dinero se suma al monto que se le acredita al mes siguiente.