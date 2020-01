La postura de Patricia Bullrich Nacionales 15 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó al Gobierno nacional por su postura respecto al caso del fallecido fiscal Alberto Nisman, y consideró que "es como si" el presidente Alberto Fernández y la actual titular de la cartera de Seguridad, Sabina Frederic, "respondieran" al titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky.

Para la futura presidenta del PRO, el actual Gobierno "generó un blindaje alrededor de la vicepresidenta", a la vez que "terminaron poniendo a Nisman como el victimario".

"Siento que quieren generar un cambio de los hechos por un relato, y esto es muy peligroso para una Argentina que quiere vivir en democracia, con un Poder Judicial que cuide a los ciudadanos", se quejó Bullrich.

En tanto, la ex funcionaria macrista cargó contra la intención de Frederic de revisar la pericia elaborada por Gendarmería que avaló la hipótesis sobre el supuesto asesinato del ex fiscal.

"¿Por qué va a ser el caso Nisman en el que van a analizar la pericia y no en otro tipo de casos? Acá hay que pensar en la igualdad ante la ley", concluyó.