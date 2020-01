Santa Fe y la deuda en bonos

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

El actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, busca aplazar hasta el mes de mayo el pago de un vencimiento que opera en estos días, de bonos por 750 millones de dólares, emitidos en el año 2011 por el ex Gobernador Daniel Scioli para pagarle a los maestros y cuyos vencimientos operaban en 2019, este año 2020 y el 2021.

¿Qué pasa con Santa Fe?

De acuerdo con la Ley 13543 sancionada por la legislatura en el año 2016, se autorizó a la Provincia a emitir bonos (Noviembre 2016 los PROVSF 2027 y Marzo 2017 los PROVSF 2023), estableciéndose que solo podían utilizarse los fondos para las obras (que se negociaron con la oposición, senadores peronistas especialmente) cuyo listado figuraba en el anexo de la norma.

De tal manera, la Provincia de Santa Fe tiene emitidos bonos PROVSF 2023 cuyos vencimientos son: marzo 2022, 125 millones de U$S y marzo 202, 125 millones U$S; y bonos PROVSF 2027 cuyos vencimientos operarán en noviembre 2025: 83,33 millones U$S; noviembre 2026: 83,33 millones U$S y noviembre 2027: 83,33 millones U$S.

Este año y el que viene se pagan 34 millones de U$S de intereses. Según el ex Secretario de Finanzas Pablo Olivares, “el total de la deuda (lo que vence desde este año hasta el 2040) es menos del 20% de los recursos de un solo año” (incluso menos del 15% cuando el dólar y recursos fiscales se estabilicen).

Olivares explicó que “también tomamos el recaudo de no hacer lo que hicieron Bs. As. y Córdoba de cargar los vencimientos fuertes en un año concreto. Porque eso implicaba depender del propio mercado de capitales cuando cayeran esos vencimientos (porque hacer vencer cifras muy altas excede cualquier posibilidad de hacerlo con recursos ordinarios) y que si ese año de altos vencimientos el mercado internacional está "cerrado", estás en problemas como Axel Kicillof (por herencia) y Juan Schiaretti por continuidad.