Los concejales se reunieron con Fiscalía Locales 15 de enero de 2020 Redacción Por Fue a partir de la reunión solicitada la semana pasada por parte de los ediles con los representantes del Ministerio Público de la Acusación y en virtud de que el Fiscal Regional, Dr. Diego Vigo no se encuentra en la ciudad, fueron recibidos por la Fiscal Ángela Capitanio .

FOTO PRENSA CONCEJO REUNION. Los concejales de la ciudad tuvieron un encuentro con la fiscal Angela Capitanio.

Ayer por la mañana se concretó una de las reuniones gestionadas por la totalidad de los concejales a partir de los hechos de inseguridad que golpearon a la ciudad sobre finales del 2019 y movilizaron a muchísimos vecinos a marchar reclamando por justicia y seguridad.

Fue en el Ministerio Público de la Acusación donde se desarrolló un encuentro formal e informativo y en donde los ediles fueron recibidos por la Fiscal Ángela Capitanio, ya que el Fiscal Regional está de licencia y no se encontraba en la ciudad.

“La Fiscal nos recibió y nos comentó lo que se viene llevando adelante desde el Ministerio Público de la Acusación y desde nuestro lugar le hicimos algunos planteos puntuales respecto a algunos casos”, señaló el concejal del PJ, Juan Senn.

En esta reunión se abordó el tema de los lavacoches y los ediles consultaron si se venía haciendo un trabajo coordinado con la policía. La respuesta de Capitanio fue que sí están en contacto permanente y que se viene interviniendo de acuerdo a las posibilidades, pero que resulta imprescindible que la gente formule la denuncia específicamente si sufrieron algún hecho que involucró a uno o varios lavacoches.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) expusieron las limitantes con las que cuentan, ya que el recurso humano es escaso y eso de algún modo condiciona el trabajo que deben llevar a cabo, teniendo en cuenta lo extenso del territorio que abarca la Fiscalía Regional de Rafaela.

También desde el MPA se brindaron datos estadísticos que se generan anualmente desde el el organismo para que puedan contar con información sobre la realidad de la ciudad en materia de delito y conocer más de cerca la problemática.

Senn dijo que “todos los concejales nos comprometimos a apoyar todas las tareas que se crean necesarias para contribuir a la paz social de la que se conversó en el Consejo Consultivo”.

Por su parte Leonardo Viotti consideró que “es importante este espacio para conocer la realidad en que está el Ministerio Público de la Acusación y la necesidad de recursos que tienen, especialmente humanos.” Y agregó que“es fundamental que ellos empiecen a ser parte de las distintas mesas de la seguridad barrial y del Consejo Consultivo para estar en contacto con las distintas instituciones y representantes de la ciudad cuando hablamos de seguridad”.

El concejal Lisandro Mársico al ser consultado expreso que llevaron al encuentro la opinión que los vecinos y que hicieron hincapié en lo que los ciudadanos le comentan día a día sobre el quehacer y el funcionamiento de la Justicia. Y en coincidencia con Viotti consideró necesaria la participación de fiscalía en los foros y reuniones de seguridad impulsadas desde el municipio.

Con respecto a la falta de recursos de este organismo público opinó “es entendible que para todo lo que abarca la jurisdicción del MPA se carece de recursos para agilizar los procedimientos como, por ejemplo, la falta de una cámara Gesell que hace muy difícil poder accionar de manera inmediata en algunos hechos.”

A su vez el presidente del Concejo, Germán Bottero, -que desde este miércoles quedará al frente del Ejecutivo ya que anoche se firmó el traspaso con el intendente Luis Castellano que gozará del período de vacaciones-, opinó sobre el encuentro en Fiscalía que “fue una reunión que pidió el Concejo y la Dra. Capitanio nos atendió de manera muy atenta y como además es la Fiscal que está en el caso de Gonzalo Glaría aprovechó para contarnos acerca de la apelación que presentó en las últimas horas”.

“Capitanio nos aclaró que la justicia no es la que previene delitos, sino que la justicia llega cuando hay que emitir un dictamen sobre un hecho que ya ocurrió y nos manifestó como trabajan y que Fiscalía avanza mucho con las causas, y que cada vez los delitos son más complejos”, expresó el concejal.

Bottero a su vez confirmó respecto a la agenda de reuniones que se trazó el Cuerpo Legislativo, que la próxima semana está previsto un encuentro con los legisladores provinciales para saber en qué instancia de avance están las modificaciones al Código Procesal Penal y al Código Procesal Juvenil. “Queremos saber cuál es su opinión sobre cada uno de los proyectos que están en cada una de las Cámaras y que sean ellos los que nos cuenten que observan y si los proyectos pueden o no salir. Además estamos aguardando que se confirme la reunión con la Justicia Federal”.