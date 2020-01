El “Impuesto País” complica a las Agencias Locales 15 de enero de 2020 Redacción Por En instalaciones del Centro Comercial e Industrial de nuestra ciudad se concretó una conferencia de prensa del directorio de la Cámara de Agencias de Viajes y Turismo de Rafaela y la Región para dar a conocer el impacto que el impuesto del 30% a todos los paquetes y programas turísticos al exterior generó en el sector.

FOTO JORGE BARRERA SECTOR COMPLICADO. Las agencias de turismo de Rafaela empiezan a sufrir las consecuencias de esta medida que implementó el nuevo gobierno nacional.

Los integrantes del directorio de la Cámara de Agencias de Viajes y Turismo de Rafaela y la Región brindaron ayer por la mañana en el Centro Comercial e Industrial, una conferencia de prensa donde dieron a conocer la compleja situación que atraviesan a partir del impuesto del 30% a todos los paquetes y programas turísticos al exterior, además de las reglamentaciones y alcances que esta medida tiene a la hora de hacer una contratación.

Estuvieron encabezando la conferencia, Eduardo Tomassi, Presidente de la Cámara; Carina Gribaudo, Vicepresidenta de la Cámara; Beatriz Bartomioli y Pablo Masjoan integrantes de la misma.

Lo primero que expresaron ante la prensa es que hay que tener en claro que “ésta ley perjudica mucho más a la actividad y desde los organismos oficiales fue muy poca la información que se brindó. “Con el mismo objetivo que cuando se dio la Ley 3450, en el año 2013 para gravar (dificultar) los viajes al exterior, el 23 de diciembre de 2019 se promulgó la ley que crea un impuesto para una Argentina Solidaria que graba con el 30 % los viajes al exterior, pero que en esta oportunidad no se deduce del impuesto a las ganancias, como en aquella oportunidad”, señaló Tomasi.

Tomasi manifestó que “esto significa que menos gente podrá viajar al exterior, no solo por haber soñado conocer otros países, sino también dificultará a que quienes deseen viajar por razones de trabajo, estudio, o algún tratamiento médico; también significa que muchas empresas del turismo de Argentina deberán despedir personal, achicarse, porque las ventas al exterior significan una porción muy importante. Viajan muchos más por Argentina, muchos menos al exterior, pero estos viajes suman mucho más dinero”.

A su turno Beatriz Bartomioli, explicó que “a nadie le gustan los impuestos, entendemos que hay que ser solidarios, pero también hay que ser solidarios con nuestros clientes”.

Por su parte Gribaudo, indicó que “la ley de Solidaridad debería contemplar el hecho que somos pymes y que generamos trabajo local, mientras que existen plataformas extranjeras que no. Debería encontrarse otra forma de recaudar que no sea a través de los impuestos”.

En tanto el presidente de la Cámara resaltó que “el problema se agrava porque las Agencias no tenemos aún el articulado completo de la Ley, ni las disposiciones reglamentarias, lo que significa que hay grises, ambigüedades y muchas dudas en la interpretación”.

Cabe aclarar que las Agencias de Viaje están permanentemente conectadas mediante la Cámara de Turismo y distintas Asociaciones Representativas luchando por la no aplicación del Impuesto País sobre los impuestos habituales en beneficio de los clientes.

Al finalizar la conferencia se entregó un folleto que describe la afectación que hoy tienen las Agencias de Turismo ante lo que se denominó “Impuesto País”.



PRINCIPALES DIFICULTADES

El sector turístico se ve alcanzado por el Impuesto País, equivalente al 30% a aplicarse en los viajes al exterior.

Hasta el 13 de enero de 2020 AFIP no dio instructivos claros sobre la forma de aplicar este impuesto, en consecuencia por la imposibilidad de contar con toda la información han caído las ventas.



PUNTOS QUE ESTAN CLAROS

1) Pasajes aéreos internacionales: desde el sábado 10/01/2020 las compañías aéreas incluyeron el impuesto del 30% en sus sistemas. El 30% se aplica sobre la tarifa pura del pasaje y sobre la tasa de combustibles, no sobre el total del pasaje aéreo; el porcentaje resulta significativamente menor.

2) Paquetes y Servicios en el exterior: al 01/2020 aún no se especificó cómo se aplicará este impuesto.

3) Paquetes en BUS a países limítrofes: no aplica el 30% sobre el transporte terrestre, de modo que el impuesto se reduce considerablemente.

4) Pago en dólares: no se aplica impuesto del 30%. Si el pago se realiza en efectivo, se cobra la Percepción del 5% (RG 3819/2015-AFIP); si se abona por transferencia bancaria desde una cuenta en dólares no se aplica el 5%.

5) Seguros de Asistencia al Viajero: no se aplica el impuesto del 30%.