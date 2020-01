La condena de Bolivia Nacionales 15 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

"Argentina no debe permitir que Morales realice llamados a la violencia, odio, discriminación o subversión, que sobrepasan la libertad de expresión", señaló en un comunicado la Cancillería de Bolivia.

En el mismo hace referencia a una declaración de Morales, desde Argentina, que consideró "un claro llamamiento a la violencia contra el pueblo boliviano y su Gobierno".

La radio Kawsachun Coca, de los sindicatos cocaleros de Cochabamba, el feudo sindical y político de Morales, difundió el domingo último unas declaraciones del ex gobernante alusivas a una reunión con sus seguidores en Argentina, que se hicieron eco en medios locales.

"Quiero que sepan que si volvería, hay que organizar como en Venezuela milicias armadas del pueblo", afirmó Morales en medio de aplausos de sus seguidores.

El ex mandatario también enumeró "algunos conflictos enfrentados por su Gobierno" calificándolos de "golpe de Estado", cuando él mismo "se vio obligado a renunciar tras constatarse el fraude en las últimas elecciones nacionales".