“Es difícil que la política por sí sola salga adelante” Locales 15 de enero de 2020 Redacción Por Así lo afirmó la concejal Alejandra Sagardoy después de participar del 1 ° Encuentro de Infancias, Adolescencias y Territorio, bajo el lema “Por el derecho de los niños a ser niños”. La edil dijo que es imprescindible el aporte de todos y fundamentalmente el de las instituciones.

Sin lugar a dudas que la realidad está demostrando que la cosa no da para más y que es muy compleja respecto a lo que está sucediendo con los menores, adolescentes, las discusiones sobre nuevas leyes y los violentos vínculos intrafamiliares que existen actualmente.

El 1 ° Encuentro de Infancias, Adolescencias y Territorio desarrollado el último lunes en el Complejo Cultural del Viejo Mercado demostró que hay un compromiso por parte de la sociedad civil en involucrarse y del poder político en convocarla para que esté representada en estos nuevos debates.

“Yo ya lo dije en el Consejo Consultivo que si toda la sociedad no se involucra y pone su granito de arena es muy difícil que la política por sí sola salga adelante, por supuesto que la responsabilidad en el primer nivel la tiene el Estado, pero todos debemos aportar para sacar a nuestros niños y adolescentes de los problemas en los que están sumergidos y la verdad es que son muy graves”, señaló la concejal del Bloque de Cambiemos.

También la edil expresó que “más allá del signo político que esté gobernando todos debemos estar dispuestos a colaborar ya sea desde la oposición o desde las ONG porque la situación así lo exige y porque por sobre todas las cosas están los chicos; creo que todos hacemos política para mejorar la calidad de vida de la gente y yo me quedo con una frase que dijo la secretaria de niñez de la provincia respecto a que esta problemática que de por sí ya es dolorosa la transformemos en potencialidades para que estos chicos sean realmente los jóvenes del futuro y no una generación perdida”. Y agregó: no me importa que gobierno esté arriba y si es o no de mi partido, yo siempre voy a colaborar en todo lo que pueda”.

En relación a cuáles son la fallas que ve en el sistema y que hizo que hoy se esté en esta situación, Sagardoy respondió que “hay que dejar de lado las cuestiones político partidarias y trabajar en serio porque vos desde lo local podes llegar a determinados sectores o muy acotadamente como municipio, pero si no tenes el apoyo de la provincia y en este caso de la secretaría de la niñez es muy difícil que uno pueda llegar y no lo digo para defender al intendente, lo digo como mamá, como ciudadana, que es muy poco lo que se puede llegar a hacer”.

“Yo soy una de las que critiqué en su momento a Fernando Muriel cuando era el coordinador del Nodo por la notable ausencia de la secretaría de la niñez y su respuesta era que la responsabilidad era de la municipalidad y no es así porque lo que falta es articular y no es cuestión de echar culpas. Perdimos 12 años de haber podido trabajar en conjunto y eso me parece una barbaridad. Hay que meterse en la cabeza que en el medio de esas discusiones hay personitas, no cosas”, manifestó la concejal de la oposición.