Pedirán explicaciones al canciller por Evo Morales Nacionales 15 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MARIO NEGRI. Diputado nacional por Córdoba.

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El presidente del bloque UCR y del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, el cordobés Mario Negri, anunció que pedirá al canciller Felipe Solá que asista al Congreso para que brinde explicaciones sobre los "exabruptos vertidos en la opinión pública por el ex presidente de Bolivia, Evo Morales".

Por su parte, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, a través de su presidente Alfredo Cornejo, emitió un duro documento en el que cuestionó la condición de refugiado político que le otorgó el Gobierno de Alberto Fernández en diciembre pasado, y no descartó pedirle al Poder Ejecutivo que le retire ese status, luego de las declaraciones de Morales a favor de "organizar milicias populares" en su país como las que existen en Venezuela.

En la misma sintonía, Negri destacó que "la UCR entiende que violenta las condiciones impuestas por las leyes para conservar el estatuto de refugiado político".

En declaraciones radiales, el legislador cordobés recordó que fue el propio canciller Felipe Solá quien avisó que Morales "no debía opinar de política" cuando éste arribó al país procedente de México, tras su renuncia forzada a la presidencia de Bolivia.

"Pero Evo está confundiendo la calidad de refugiado con las facultades de un comité de campaña que maneja desde la Argentina. Y ahora, en un reportaje, habló de convalidar la violencia a través de milicias armadas como las que hay en Venezuela, sabiendo que, para nosotros, con lo que pasó en este país en los '70, esa no es una cosa que pase desapercibida en nuestra memoria colectiva", advirtió.

En ese sentido, reclamó al canciller que concurra al Congreso, "en principio a una reunión con las autoridades de todos los bloques", para que "diga qué piensa el Gobierno de esto, y qué piensa de la política exterior en general, qué piensa de lo que pasa en la región y en el mundo".

A través de una nota titulada "¿Podemos seguir 'refugiando' a Evo Morales?", la UCR recordó que el líder del MAS está "amparado por el Poder Ejecutivo y, al parecer, con una sola condición: No hacer declaraciones políticas".

"Morales hizo todo lo contrario. Visitó la Quinta de Olivos, concedió todo tipo de reportajes a diferentes medios de comunicación, participó de actos políticos. Hoy se destacan sus últimas declaraciones en las que asegura que hay que organizar como en Venezuela, milicias armadas del pueblo", expresó el texto que lleva las firmas del mendocino Alfredo Cornejo, y de la vicepresidenta de la UCR, la bonaerense Alejandra Laorden.

Y agregó: "Desde Bolivia llegaron múltiples repudios a los dichos del ex presidente Morales. Desde el Gobierno que lo refugió, nada".

Al respecto, el radicalismo consideró que las declaraciones de Evo Morales "atentan contra la paz y la democracia del país vecino, que está en pleno proceso de normalización de sus instituciones".