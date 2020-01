"Me encanta que haya competencia" Deportes 15 de enero de 2020 Redacción Por Emir Izaguirre arranca como titular en los amistosos y destaca el buen trabajo en la pretemporada. Desde las 10 la BH visita a Sp. Belgrano de San Francisco.

Llega el momento de empezar a probar lo que se estuvo desarrollando en la pretemporada. En la quinta semana de trabajo, Ben Hur tiene su primer amistoso, este miércoles en San Francisco ante Sportivo Belgrano, desde las 10.

Uno de los que estará de movida es Emir Izaguirre. El delantero entrerriano que afronta su segundo ciclo en el Club, tras un paso efímero hace tres años, será el hombre de área elegido por Carlos Trullet, y se mostró contento porque empieza lo más llevadero dentro de lo previo.

"Si, obviamente. Esta es la parte más linda, lo que más nos sirve. Asi que ahora a demostrar todo lo bien que venimos trabajando y ponernos a punto para el comienzo del torneo", manifestó en el diálogo con LA OPINION.

El atacante, en lo previo, genera la incógnita de la inactividad oficial de varios meses tras su anterior paso por Central Córdoba de Santiago del Estero. Pero él se muestra tranquilo: "la verdad que se hizo un poco largo este tiempo de espera. Pero traté de sacarle el fruto a todo lo que hicimos, creo que me hizo bien, asi que estoy muy contento de estar acá. Haber llegado temprano (allá por noviembre) me ayudó mucho conocer a los chicos, a adaptarme al plantel y yo creo que es un punto a favor, para mi y para todos", recalcó.

Sobre cómo está viendo la ilusión que se genera de conformar un plantel que tiene como objetivo el ascenso, destacó que "al ver tantos buenos jugadores de jerarquía, viendo el plantel como se entrena, como estamos en el día a día, la ilusión está. Pero hay que seguir trabajando para eso y vamos por todo. De todos modos, a esta altura recién empezamos a tocar la pelota y estamos un poco duros todavía. Pero nos vamos aflojando, los amistosos nos van a venir bárbaro, así que tranquilos y esperemos llegar bien al inicio el 2 de febrero".

Izaguirre arranca como titular en este ensayo, aunque no es un dato menor que todavía falta que arribe un delantero al plantel. Igual el jugador está consciente que es necesario para fortalecer el objetivo buscado. "Eso es lo lindo, me encanta que haya competencia, que haya recambio, es lo que nos hace mejorar día a día. La fe y las ganas están siempre, voy a hacer lo mejor posible para estar, y si no estoy ayudar desde donde me toque", respondió convencido sobre su rol.



PRIMERA PRUEBA

Si el tiempo lo permite, Ben Hur jugará hoy en San Francisco el primer cotejo amistoso. Será desde las 10 en el estadio "Oscar Boero" ante Sportivo Belgrano, que milita en el Federal A. Se estipularon dos tiempos de 40 minutos.

El equipo titular formará con Matías Astrada; Joel Sacks, Nicolás Besaccia, Luciano Kummer y Martín Zbrun; Joaquín Castellano, Iván Gómez, Lucas Quiroz y Marcos Quiroga; Emir Izaguirre y Leonardo Ochoa.

En cuanto al equipo sanfrancisqueño, dirigido por Carlos Mazzola, tendrá su segundo amistoso ya que el sábado se impuso a la reserva de Unión de Santa Fe por 3 a 1.



ESTA EN CARPETA

Ayer el técnico benhurense Carlos Trullet habló con el delantero Manuel Bustos. De todos modos, la posible negociación se demorará hasta la semana que viene, ya que no está en estos días en Rafaela el presidente Adrián Zenklusen. El atacante oriundo de Vila cubriría, en caso de concretarse su arribo, el lugar que en principio era para Guido Barreyro.