Acordaron avanzar en una "agenda bilateral" Nacionales 15 de enero de 2020 Redacción Por DE PEDRO SE REUNIO CON SCHIARETTI

FOTO NA CASA ROSADA. El ministro De Pedro recibió al gobernador cordobés Schiaretti.

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, almorzaron ayer en la Casa Rosada y acordaron avanzar en una "agenda bilateral" entre la Nación y la Provincia.

"Repasamos todos los temas que hacen a la agenda bilateral entre la Nación y la provincia de Córdoba", explicó Schiaretti al salir del encuentro.

Según supo NA de fuentes del Ministerio del Interior, durante la reunión también se empezó a discutir "la deuda entre Nación y Provincia".

Los voceros resaltaron que De Pedro "se interiorizó en cuestiones vinculadas al sector productivo automotriz y al campo", dos sectores "fuertes" de Córdoba.

El mandatario cordobés ingresó a Balcarce 50 a las 12:20 y se dirigió al despacho del ministro del Interior, con quien mantuvo un encuentro de casi dos horas.

En ese marco, ambos acordaron "empezar a trabajar juntos para mejorar la situación del sector automotriz", aunque según supo esta agencia "no hay aún una medida concreta".

De Pedro y Schiaretti dialogaron también sobre temas parlamentarios, aunque aclararon que "no hay pedido puntual" por parte del gobernador de Córdoba ni existe un "planteo del Gobierno nacional para sumar a los diputados cordobeses al bloque" oficialista de la Cámara Baja del Congreso de la Nación.

En sintonía, el ministro del Interior consultó "cuál es el clima y el estado de situación del campo" en la Provincia, al tiempo de resaltaron que no se atraviesa una "etapa de bonanza".

Schiaretti calificó la reunión como "buena y cordial", y afirmó que repasaron "todos los temas que hacen a la agenda bilateral entre la Nación y la provincia de Córdoba".

"Resolvimos avanzar con los diversos temas (en reuniones) con los ministros de cada área para ir dándole la solución que corresponde en los próximos días y semanas", indicó Schiaretti en un audio difundido por la Provincia.

Se trata del primer almuerzo político que De Pedro mantiene con uno de los tantos gobernadores que acudieron a la Casa de Gobierno para mantener una reunión en su despacho.

En las últimas semanas, el ministro del Interior se reunió con los gobernadores Mariano Arcioni (Chubut) Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Jorge Capitanich (Chaco).