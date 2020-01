Conciliación y trabajadores reincorporados Locales 15 de enero de 2020 Redacción Por OBRAS EN LA RUTA 1

Está prevista para las próximas horas una nueva audiencia a los fines de solucionar la situación, que generó la paralización de las obras en las colectoras y desagües de la Ruta 1 y el despido de los sesenta trabajadores.

El conflicto se originó en la demora por parte de la provincia, de los pagos de los certificados de obras. Tras los reclamos pertinentes, la Unión Transitoria de Empresas, resolvió la semana pasada retirarse de la obra, por lo que emitieron los telegramas de despidos para el personal. Alertados por la situación, desde la Uocra recurrieron al Ministerio de Trabajo y lograron que se dictara la conciliación obligatoria. En audiencias celebradas la semana pasada las empresas había expresado que no estaba en condiciones de acatarla. A pesar de ellos, desde este lunes los trabajadores se encuentran cumpliendo sus horarios de trabajo en el obrador, aún sin tareas asignadas, pero con la esperanza de resolver la situación en el tiempo adicional que les aporta la conciliación. Hoy desde las 10, en la sede del Ministerio se celebrará la tercera audiencia del año, donde se espera se presenten todas las partes interesadas, los representantes de los trabajadores, los empresarios y representantes de Vialidad . Por el momento desde la UTE conformada por las empresas Coemyc, Mundo y Pose, no le han sido asignadas tareas a los trabajadores, y mucha de la maquinaria que fue retirada del obrador no ha sido restituída, por lo que la obra sigue paralizada, aguardando una solución definitiva al conflicto.