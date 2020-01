Los hispanos nominados

A los 59 años el español Antonio Banderas logró a su primera nominación a los Oscar de su carrera. El actor culmina con este honor un año memorable de éxitos gracias a Dolor y gloria, que supuso su triunfal reencuentro con Pedro Almodóvar. Pero antes deberá vencer en la dura categoría a Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) y Jonathan Pryce (The Two Popes).

Dolor y Gloria también competirá como Mejor Película Extranjera y competirá contra Parasite (Corea del Sur), Corpus Christi (Polonia), Honeyland (Macedonia) y Les Miserables (Francia).

La nominación era muy esperada para el malagueño que se llevó la Palma de Oro al Mejor Actor en el Festival de Cannes.

Almodóvar celebró la nominación de su filme más íntimo y ha destacado que “es el broche final a la carrera de la película”. En tanto, Banderas también agradeció el honor que recibió por parte de la Academia de cine de Hollywood y aseguró que “es un honor compartir esta nominación con los colegas que me acompañan que han hecho unos magníficos trabajos. Agradezco de todo corazón la oportunidad de estar en esta carrera por el Oscar".

Pero Almodóvar y Banderas no son los únicos españoles en los Oscar 2020. La producción Klaus (Netflix), dirigida por animador y guionista español Sergio Pablos, opta a Mejor Película Animada junto a Toy Story 4, Cómo entrenar a tu dragón 3, la francesa I lost my body y Mr. Link. El origen perdido.

Los mexicanos Rodrigo Prieto y Mayes C. Rubeo también recibieron menciones. Rodrigo Prieto en la categoría de Mejor Fotografía por The Irishman (Netflix), del director Martin Scorsese. Su primera nominación al Oscar llegó gracias a su trabajo en Brokeback Mountain y en 2017 alcanzó la misma candidatura por su labor en Silence, también de Scorsese.

Prieto compitió por un premio BAFTA por la película Babel, de Alejandro González Iñárritu, y ha ganado en cinco ocasiones el premio Ariel, de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El director de fotografía dio el salto a Hollywood y trabajó en producciones como Frida (2002), al lado de Salma Hayek, y 8 Mile, la película protagonizada por Eminem. Prieto hizo la fotografía de Los abrazos rotos (2009), de Pedro Almodóvar, y en 2013 colaboró por primera vez con Scorsese en El Lobo de Wall Street.

Además de Prieto, en la categoría competirán Lawrence Sher, por Joker; Jarin Blaschke por The Lighthouse, Roger Deakins por 1917 y Robert Richardson por Once upon a time in Hollywood.

Por su parte, la mexicana Mayes C. Rubeo obtuvo una nominación en la categoría de Mejor Vestuario por Jo Jo Rabbit, película por la que también fue nominada Scarlett Johansson.

Mayes logró su primera nominación al Oscar, aunque ya es conocida en el mundo de Hollywood por su labor en otras destacadas producciones como Thor: Ragnarok y Avatar.

Rubeo es integrante del Gremio de Diseñadores de Vestuario y del Sindicato de Directores de Arte y de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

En tanto, los argentinos Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepúlveda figuran en la categoría Efectos Especiales, por su trabajo en The Irishman, de Martin Scorsese.

En cuanto a las decepciones los fans de Jennifer López no han tenido un buen día la “Diva del Bronx” quedó fuera de la terna de actrices nominadas al Oscar por su aclamado rol como Ramona en Hustlers. Muchos esperaban que JLo recibiera su primera nominación al Oscar por el popular filme, especialmente tras su nominación al Globo de Oro, que tristemente no se llevó a casa.

Joker, con 11 candidaturas, y 1917, Once Upon a Time in Hollywood y The Irishman, con 10 cada una, encabezan la lista de las favoritas. En tanto, Bong Joon Ho con Parasite consiguió seis nominaciones, incluyendo mejor película, director y guión. Los nombres de los ganadores se conocerán el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.