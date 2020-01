Gran participación en el 1° Encuentro de Infancias, Adolescencias y Territorio Locales 14 de enero de 2020 Redacción Por Bajo el lema “Por el derecho de los niños a ser niños”, se desarrolló en la sala IV del Complejo Cultural el Viejo Mercado el primer encuentro de un trabajo conjunto a realizarse entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, la Municipalidad de Rafaela e instituciones de esta ciudad que desempeñan sus funciones con menores de edad. Más de 250 personas participaron de esta convocatoria.

FOTO PRENSA MUNICIPAL CONTUNDENTE. El encuentro superó las expectativas en cuanto a la participación de más de 250 personas, que representan a la sociedad civil a través de las diferentes instituciones.

Con un muy buen marco de participación se realizó ayer por la mañana durante alrededor de dos horas el 1° Encuentro de Infancias, Adolescencias y Territorio, bajo el lema “Por el derecho de los niños a ser niños”, que dio el puntapié inicial a un trabajo conjunto a realizarse entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, a través de la Secretaría de Niñas, Niños y Adolescentes, secretarías de la Municipalidad de Rafaela e instituciones de esta ciudad que desempeñan sus funciones con menores de edad.

Estuvieron presentes encabezando esta convocatoria el intendente Luis Castellano; el ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, Danilo Capitani; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo; la directora provincial de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Interior, Sandra Vergara, y la futura coordinadora de la Delegación Oeste de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Jorgelina Donatti. Además de funcionarios del gabinete local y concejales.

El encuentro superó las expectativas en cuanto a la participación de más de 250 personas, que representan a la sociedad civil a través de las diferentes instituciones y demuestran el compromiso y la articulación que existe entre la sector público y el privado desde hace mucho tiempo en Rafaela.

“La verdad es que estoy gratamente sorprendido por la respuesta que han tenido las instituciones y un agradecimiento especial para el ministro que ha venido con su equipo a Rafaela y al gobernador Perotti por haber puesto a nuestra ciudad como lugar inicial para arrancar con este programa y más allá de lo que venimos haciendo –que es mucho-con nuestros programas educativos, deportivos, culturales, sociales, es tener el respaldo del gobierno provincial para avanzar con los temas de niñez, adolescencia y familia”, señaló Castellano.

En varias ocasiones el titular del Ejecutivo local resaltó la gran convocatoria y dijo: “trabajar desde el amor, desde la comprensión y desde la contención y viendo la cantidad de instituciones que quieren hacerlo; el desafío es hacerlo pero de manera coordinada y encontrando las oportunidades para que los niños puedan ir a la escuela, para que los adolescentes puedan estudiar y conseguir un trabajo, que puedan aprender un oficio, puedan practicar un deporte, para que las familias sientan que no están solas. Esto para nosotros es muy positivo, creo que es una oportunidad que tenemos como ciudad y fundamentalmente dada porque hay una política pública que el gobierno provincial a través del ministerio de desarrollo social ha venido a iniciar aquí en Rafaela”.

Castellano admitió que hay que tener en cuenta que la gran participación también está dada porque se entiende que no da para más la situación. “Todos estamos viendo que este es un inconveniente grave en el desarrollo de nuestra comunidad…la pobreza ha acentuado esto pero no es solo un problema de la pobreza, hoy hay familias de sectores medios con problemas de vulnerabilidad”, expresó el primer mandatario de la ciudad.