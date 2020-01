Fernández no quiere tener "presos políticos" Nacionales 14 de enero de 2020 Redacción Por CON ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

FOTO NA PRESIDENTE. Se reunió con diferentes organismos de Derechos Humanos.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El presidente Alberto Fernández se reunió ayer en la Casa de Gobierno con integrantes de la Mesa Nacional de Organismos de Derechos Humanos, y afirmó que no quiere tener "presos políticos".

En un encuentro realizado en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, transmitió su "compromiso inquebrantable" con la causa que defienden los organismos de Derechos Humanos, y resaltó: "Estoy muy convencido de lo que hay que hacer y sé muy bien dónde no queremos volver".

"El Presidente no quiere que se diga que él tiene presos políticos porque él no quiere tener presos políticos. Son presos que han sido victimizados de una manera tal que con una Justicia donde hay una denuncia y el avance de un proceso se los mantiene presos", enfatizó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

En ese marco, el jefe de Estado afirmó que los organismos de Derechos Humanos "prestigian a esta casa y a la Argentina", por lo que siempre va a "recibirlos".

"Ustedes tienen un lugar ganado en la historia porque tuvieron el coraje de levantarse y contarle al mundo lo que estaba pasando en nuestro país y convertir ese dolor en fuerza para que los responsables sean juzgados", expresó el Presidente.

En declaraciones a los periodistas acreditados, Carlotto precisó que "se habló de (la líder de la Tupac Amaru) Milagro Sala", y amplió: "Se pidió especialmente por este tema".

"Lo que tenemos en Alberto (Fernández) y en Cristina (Kirchner) es cien por cien confianza, porque tenemos lo mejor de nuestra historia política. El resultado es que estas dos personas que hoy nos gobiernan van a cumplir con todo lo que puedan en tiempo y forma, milagros no se pueden pedir", agregó Carlotto.

Además, consideró "no se puede pedir que de hoy a mañana las cosas cambien porque tampoco es correcto", y detalló: "Nosotros no queremos que se hagan las cosas fuera del lugar propicio y la forma necesaria".

"Implacablemente vamos a seguir juntos los 13 organismos que concurrimos hoy para acompañarlo (al Presidente) y todo lo que él necesite lo vamos a hacer. Lo que nosotros necesitemos, él dijo que esta casa es nuestra", expresó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. .

Por su parte, la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, afirmó: "Lo hemos demostrado, nunca Justicia por mano propia, siempre Justicia legal".

El jefe de Estado estuvo acompañado por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.

Del encuentro participaron Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; y Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre otras dirigentes.

Asistieron también representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; la Liga Argentina por los Derechos Humanos; H.I.J.O.S. Capital; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Familiares y Amigos de Santa Cruz; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza; la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte y la Asociación Buena Memoria.