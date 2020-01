Pichetto definió a las medidas como clasistas Nacionales 14 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA MIGUEL PICHETTO. Criticó el asilo a Evo Morales.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El ex senador Miguel Angel Pichetto realizó un diagnóstico de las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández en su primer mes de gestión y, si bien remarcó que "es muy breve el período de tiempo para hacer una evaluación", aseguró que "las primeras medidas tienen una visión clasista".

El ex candidato a vicepresidente por Juntos para el Cambio subrayó que las medidas logran "tensionar muy fuertemente la cuestión impositiva de los sectores medios y productivos" para "distribuir entre los más pobres".

"Les alcanza por ahora con la episcopal, con el hambre, con el pobrísimo. Puede funcionar por un tiempo", aseguró Pichetto.

De todos modos, el ex senador vio con buenos ojos que la intención del Gobierno de "mostrarle al Fondo Monetario que somos capaces de achicar el déficit, de hacer un ajuste fiscal y poder pagar".

"Ha hecho un ajuste muy importante y le ha pegado nuevamente a los sectores más potentes: a los que cumplen, a los que producen, a los que pagan, al campo. Le ha dado duro a los jubilados", subrayó.

Además, aseguró que en el nuevo gobierno "hay algunas aristas que son muy malas" y se refirió puntualmente al caso de la designación de Sabina Frederic en el Ministerio de Seguridad.

"Hay aristas muy malas. La seguridad en manos de esta señora antropóloga es algo muy malo y peligroso. La visión de esta ideológica progresista destruye y hace débil al país", afirmó.

Por último, el abogado rionegrino manifestó su preocupación respecto a las distintas posturas que el país adopta en materia de política internacional.

"Seguimos en el mundo oscuro bolivariano. Felipe (Solá) tiene una visión más realista, más pragmática, pero siguen gravitando esas ideas. Evo (Morales) está haciendo política acá alegremente y seguimos vinculados con una dictadura atroz como es la de Venezuela. Esto es negativo para la vinculación con Brasil y Estados Unidos. La política internacional se hace con realismo y sin ideología", expresó.

Y concluyó: "Seguir dándole vuelta a Evo no le reporta nada a la Argentina. A la Argentina le reporta que se mantenga el Mercosur y que acordemos con Bolsonaro. Yo nunca lo hubiera recibido a Evo. Quedate en Cuba, viejo. ¿Para qué traer este problema acá a la Argentina? Con este tema del refugio nos comimos todos los migrantes senegaleses que hacen venta ilegal y clandestina en Once. México se lo sacó de encima a Evo".