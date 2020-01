"Entendemos que el aborto sí es un problema de salud pública" Locales 14 de enero de 2020 Redacción Por Lo aseguró el ministro de Salud de la provincia, Carlos Parola, tras las quejas de un diputado por la adhesión de Santa Fe al protocolo nacional.

MINISTRO PAROLA. El ex director del Allende junto al Ministro de la Nación, Ginés González García.

El ministro de Salud provincial, Carlos Parola, criticó duramente los dichos del diputado Walter Ghione, del bloque Somos vida y familia, quien había cuestionado la adhesión por parte de Santa Fe al protocolo de interrupción legal del embarazo.

El legislador había asegurado que "el aborto no es un problema de salud pública" y que "no hay muertes por abortos clandestinos" ni "registros de una cantidad exacerbada o interesante de muertes" para considerarlo como "un problema de salud pública".

"Hicimos público, apenas asumimos, que íbamos a adherir al protocolo de interrupción voluntaria del embarazo. Es una actualización de una ley que lleva 90 años y todo lo que se ha hecho es actualizar. Además, sí entendemos que es un problema de salud pública", consideró Parola en declaraciones a La Ocho de Rosario.

Respecto al punto que marcó Ghione de que "no hay muertes por aborto clandestino", Parola fue tajante: "No acuerdo con esos términos. Habría que hacer una gira hospitalaria para ver las complicaciones que nos llegan de todo el país por esta problemática", aseguró.

"Las prácticas de aborto clandestino y los números que han tirado puede que no tengan precisión, porque son clandestinos, pero no están alejados de la realidad", agregó.

A su vez, el ministro manifestó que "lo que no está bien es agredir o tildar de una forma brutal a quienes no pensamos lo mismo".

El diputado identificado con el sector "provida" había dicho que la adhesión al protocolo "es una cuestión ideológica que se quiere imponer desde una agenda de supuestos derechos que tienen que ver con una cultura de la muerte", que no se puede utilizar "el dinero de todos los contribuyentes" para fomentar esa "cultura" y que "cualquier juez que tenga dos dedos de frente, lo va a frenar (al protocolo)".



VACUNAS

Respecto a las dosis de vacunas contra el sarampión, el ministro de Salud de Santa Fe, Carlos Parola, indicó que “se han podido rescatar vacunas a nivel nacional y nosotros como provincia estamos en primer lugar”. Por su parte, manifestó: “En éste momento estamos empezando a recibir todas las vacunas, no tenemos falta. Estamos con las campañas de las otras enfermedades”.