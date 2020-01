Rápidas despedidas Deportes 14 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 14 (NA) - El cordobés Juan Ignacio Londero (51° en el ranking mundial) y el bonaerense Federico Delbonis (73°) quedaron eliminados ayer en la primera ronda del ATP 250 de Adelaida. El oriundo de Jesús María no pudo frente al inglés Daniel Evans (33°) con parciales de 6-2 y 6-4, en poco menos de una hora y media de juego.

Evans llegaba con ritmo tras jugar en la Copa ATP y, más allá de que el cordobés también estuvo en ese particular torneo pero como suplente, mostró estar mejor en forma para avanzar a octavos de final, donde se cruzará con el kazajo Alexander Bublik.

Por su parte, el azuleño Delbonis perdió con el australiano James Duckworth (96°) por un doble 6-4, en algo más de hora de juego, en su primer cruce en el circuito profesional. Delbonis, quien había avanzado al cuadro principal desde la clasificación, no pudo resolver a su favor los momentos clave del partido ante Duckworth, que enfrentará en octavos ante Felix Auger-Aliassime, segundo preclasificado del torneo.

De esta manera, ya no quedan argentinos en el certamen australiano que se disputa sobre superficie dura y reparte 610.010 dólares en premios.