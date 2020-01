Terranova fue tercero en la etapa del luto Deportes 14 de enero de 2020 Redacción Por RALLY DAKAR

El francés Mathieu Serradori (SRT) ganó este lunes la octava etapa del Dakar 2020, un recorrido de 477 kilómetros alrededor de Wadi Ad-Dawasir, en Arabia Saudita, por delante del español Fernando Alonso, segundo, que logra su mejor resultado en su debut en la mítica carrera. Al día siguiente del fallecimiento tras una caída del motorista portugués Paulo Gonçalves, con la etapa en categoría moto y quad anulada por respeto a su memoria, Serradori se impuso en autos por delante de Alonso (Toyota), por 4 minutos y 4 segundos. Tercero fue el argentino Orlando Terranova (Mini), a 6 minutos y 19 segundos.

Es la primera victoria de etapa para el francés en el célebre rally. Alonso, doble campeón mundial de Fórmula 1, ha terminado cuatro veces en el Top-10 en las siete primeras etapas. El segundo puesto de este lunes es su mejor resultado.

En la general la lucha por el título continúa con los favoritos Carlos Sainz, líder, Nasser Al-Attiyah y Stéphane Peterhansel, segundo y tercero respectivamente. Este martes se disputa la novena etapa del Dakar, de Haradh al este del país, con una especial de 410 kilómetros.

Clasificación octava etapa: 1) Mathieu Serradori/Fabian Lurquin (FRA/BEL/Century) 3 h 48:23; 2) Fernando Alonso/Marc Coma (ESP/ESP/Toyota) a 4:04; 3) Orlando Terranova/Bernardo Graue (ARG/ARG/Mini) 6:19; 4) Giniel De Villiers/Alex Haro Bravo (RSA/ESP/Toyota) 6:29; 5) Yazeed Al Rajhi/Konstantin Zhiltsov (KSA/RUS/Toyota) 7:16; 6) Jakub Przygonski/Timo Göttschalk (POL/GER/Mini) 9:29; 7) Bernhard Ten Brinke/Tom Colsoul (NED/BEL/Toyota) 10:19; 8) Erik Van Loon/Sebastien Delaunay (NED/FRA/Toyota) 12:41; 9) Stéphane Peterhansel/Paulo Fiuza (FRA/POR/Mini) 13:11 y 10) Nani Roma/Daniel Oliveras (ESP/ESP/Borgward) 14:33.

General: 1) Carlos Sainz/Lucas Cruz (ESP/ESP/Mini) 31 h 56:52; 2) Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QAT/FRA/Toyota) a 6:40. (penalización: 3:00.); 3) Stéphane Peterhansel/Paulo Fiuza (FRA/POR/Mini) 13:09; 4) Yazeed Al Rajhi/Konstantin Zhiltsov (KSA/RUS/Toyota) 32:25. (penalización: 2:00.); 5) Orlando Terranova/Bernardo Graue (ARG/ARG/Mini) 43:02; 6) Giniel De Villiers/Alex Haro Bravo (RSA/ESP/Toyota) 53:12; 7) Mathieu Serradori/Fabian Lurquin (FRA/BEL/Century) 1 h 02:42. (penalización: 2:00.); 8) Bernhard Ten Brinke/Tom Colsoul (NED/BEL/Toyota) 1 h 07:00; 9) Yasir Seaidan/Kuzmich Alexy (KSA/RUS/Mini) 2 h 37:18 y 10) Wei Han/Min Liao (CHN/CHN/2wd) 3 h 06:20.



SE RETIRO EL EQUIPO

El Hero MotoSports, equipo para el cual competía el recientemente fallecido Paulo Gonçalves, no seguirá siendo parte del Dakar 2020. Los camiones de asistencia y todo el material emprendieron rumbo a Jeddah a primera hora de la mañana de este lunes. Así lo informó la propia estructura a través de las redes sociales con un comunicado. En el mismo, se aclara que "con un inmenso respeto por nuestro compañero de equipo fallecido, Hero MotoSports cancelará su participación en el Rally Dakar 2020. Los otros pilotos, junto con los directivos y el personal de apoyo, se unirán a la familia de Paulo".

El fabricante inidio encaraba esta edición con una potente alineación de cuatro pilotos, pero vio cómo una lesión de Oriol Mena a última hora les obligó a buscar un sustituto: Sebastian Buhler. No obstante, solo el indio Santosh Chunchunguppe Shivashankar continuaba en carrera en la tarde del domingo (35º), después de que Buhler abandonase en la sexta etapa y Joaquim Rodrigues, cuñado de Gonçalves, lo hiciera en la primera, para continuar en la clasificación paralela de 'Dakar Experience'.



ABANDONO GANDARA

Argentina sumó su segundo abandono definitivo en el Dakar 2020. Se trata de Omar Gándara, único piloto de nuestro país en Side by Side, quien se había reenganchando bajo la modalidad de 'Dakar Experience' en la séptima etapa. "Veníamos haciendo una etapa muy linda. Faltaban 80 kilómetros y bajando una pendiente de una duna rompimos el chasis. La parrilla trasera izquierda se salió toda, eso no se puede reparar ni si quiera en el campamento. Lamentablemente no podemos continuar", le dijo el representante de Mar del Plata a Campeones. Una pena este final para quién llegó a ubicarse entre los 15 primeros del clasificador general. Su deserción se suma al de Nicolás García, navegante del italiano Stefano Marrini en la misma divisional.