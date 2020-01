El show de cumbia en Jujuy terminó a los botellazos Información General 14 de enero de 2020 Redacción Por El cantante de cumbia Ferchu había tildado de “feítas” a las salteñas y no fue bien recibido en Humahuaca. La palabra de su representante a Teleshow.





Por Nieves Otero



“Son feítas las salteñas. Hay un par de minitas lindas en Salta, pero encontrar una minita linda en Salta, es una reliquia”, decía Ferchu, cantante del grupo de cumbia La Roca Callejera, en un audio que se viralizó hace poco más de un mes.

Días más tarde él y su productor se tomaron un avión a la provincia del norte, especialmente para pedir disculpas en una conferencia de prensa: “Vengo a dar la cara, a pedir perdón como tiene que ser, vengo por mi familia, por la familia de los chicos (por los integrantes de Roca Callejera), y por toda la gente de Salta. Esto me sirve de aprendizaje, me queda marcado en mi vida, somos seres humanos, todo el mundo se equivoca, le pido disculpas a la gente, a mis amigos porque tengo muchos amigos en Salta, sobre todo a las fans y a la gente que nos escucha”.

Sin embargo, aquel pedido de perdón no habría sido suficiente para el público de Jujuy que el pasado jueves en un show en Humahuaca recibió a Ferchu y a los músicos a botellazos. “Teníamos dos presentaciones, el primer show salió sin ningún inconveniente, espectacular, emocionante”, comenzó recordando Sebastián Zelaya, representante de la banda a Teleshow.

Luego siguió: “Después nos presentamos en Humahuaca y cuando Ferchu se sube, le arrojan dos botellas y vasos de plástico. En esas condiciones, él decide no seguir. Es una pena que por dos personas, lo pague la gente que fue y que lo quiere ver”.

Tras el incidente y dado que el cantante no se sentía bien, conjuntamente tomaron la decisión de levantar la gira y suspender las presentaciones del viernes. Por el momento, ya tienen fechas de shows para Buenos Aires y el resto del país.

Sobre el audio, explicó: “El cantante fue extorsionado. Es un audio editado que comenzó a circular con malicia sabiendo que iban a hacer ese daño. Fernando vivió una extorsión de una persona de confianza que le jugó una mala pasada, lo hizo quedar mal y logró su cometido”.

Además, recordó que apenas viralizado el audio “la gente pensó mal” y por eso Fernando sin dudarlo “se tomó el avión para dar una conferencia de prensa en Salta para pedir disculpas”. “Él dio la cara”, insistió y dijo que en su momento, las disculpas habían “sido totalmente aceptadas”.

Fernando tiene 18 años recién cumplidos, está desde hace un tiempo en la banda y el dinero que junta con la música lo ayuda para dar una mano en su casa y según su representante “tiene un talento único y proyección”. Zalaya cerró: “Confiamos en él como ser humano y persona, sabemos qué don de gente es y cuál fue la verdad detrás de esto”.