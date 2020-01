Ya se enfoca en el rodaje Deportes 14 de enero de 2020 Redacción Por Carlos Trullet retomó ayer su tarea y dispuso una práctica de fútbol apuntando al amistoso del miércoles en San Francisco. Hoy el DT hablará con Manuel Bustos.

FOTO ARCHIVO VOLANTE CREATIVO./ Marcos Quiroga, uno de los encargados de generar fútbol.

Ben Hur empezó a transitar ayer la quinta semana de pretemporada, la segunda de 2020 y la inicial en cuanto a lo específico de los partidos amistosos. Ya con el regreso de Carlos Trullet del exterior, este lunes el doble turno se cerró a la tarde con una práctica de fútbol en el "Néstor Zenklusen", apuntando al primer partido del miércoles en San Francisco ante Sportivo Belgrano, y el del sábado en Morteros frente a 9 de Julio de esa ciudad.

En ese entrenamiento, la idea inicial en cuanto a la táctico del entrenador pasó por disponer un esquema 4-4-2 o 4-3-1-2, con bastante libertad para los jugadores de buen pie del mediocampo. El único jugador no disponible por lesión fue Luis Ybáñez (una molestia muscular), que en principio no jugaría en San Francisco para no arriesgarlo.

Pasando en limpio la formación que estuvo en la práctica y enfrentaría mañana al elenco que milita en el Federal A, sería con Matías Astrada; Joel Sacks, Nicolás Besaccia, Luciano Kummer y Martín Zbrun; Joaquín Castellano, Iván Gómez, Marcos Quiroga y Lucas Quiróz; Diego Nuñez y Emir Izaguirre. En la segunda parte del entrenamiento ingresaron Leonardo Ochoa por Nuñez y Marcos Valsagna por Quiroga.

Este martes el trabajo será en un solo turno, por la mañana. El miércoles, está programado disputar dos tiempos de 40 minutos ante Sportivo Belgrano en el estadio "Oscar Boero", dándole participación seguramente a la mayor parte del plantel.



CHARLA CON BUSTOS

La semana anterior mencionábamos de la posibilidad que Manuel Bustos pueda tener opciones de ser el delantero buscado para cubrir el lugar que no llegó a ser de Guido Barreyro. El jugador oriundo de Vila tendrá una charla con Trullet y luego el técnico sacará las conclusiones sobre si puede o no iniciarse una negociación con los dirigentes para su llegada al Club.

Recordemos que el técnico lo dirigió cuando estaba en Libertad de Sunchales disputando el Federal A, que fue donde mejores rendimientos tuvo el atacante. Luego llegó a Atlético Rafaela donde tuvo muy pocas oportunidades, y en el último año las experiencias no fueron positivas, primero en Sportivo Belgrano y luego en Gimnasia de Concepción del Uruguay.



MAS CON YNFANTE

El técnico benhurense se había mostrado sorprendido porque Ignacio Ynfante no se reintegró al plantel la semana pasada. En la víspera volvió a contactarlo y el delantero se comprometió a volver hoy. Pero habrá que esperar si finalmente se concreta.



MAS AMISTOSOS

La agenda de ensayos de preparación tiene a Ben Hur jugando mañana en San Francisco, el sábado en Morteros ante 9 de Julio (también participante del Regional Amateur), el miércoles 22 como local ante 9 de Julio Olímpico de Freyre (uno de los últimos equipos en ser confirmado por el Consejo Federal) y el sábado 25 también en Rafaela en la revancha con el "9" de Morteros.