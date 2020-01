Superliga: el jueves un día clave Deportes 14 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Superliga tomó la decisión de no esperar al miércoles en la reunión de Mesa Directiva y adelantar la convocatoria al Comité Ejecutivo. Según confirmaron altas fuentes de SAF a Superliga, Mariano Elizondo hizo el llamado formal para que este jueves a las 13 se junten los representantes de los 24 clubes en las oficinas de Puerto Madero.

Por estatuto, el presidente es quien tiene la facultad de llamar a reunión extraordinaria de Comité Ejecutivo pero debe hacerlo con 48 horas de antelación. Es por esto sobre el mediodía hizo el llamado formal que fue llegando durante la tarde de ayer todos los clubes de la Primera. En principio Elizondo iba a escuchar a su mesa directiva que tiene su próximo encuentro este miércoles a las 15 y luego convocar al Comité Ejecutivo.

Sin embargo, casi la totalidad de los clubes presionaron para que el entuerto respecto a la postergación o no del reinicio del torneo se resuelva lo antes posible. Mientras, la rosca está a full.

Durante toda la jornada de la víspera se dieron diversas reuniones y llamados entre dirigentes para unificar posturas. Según publicó el sitio Doble Amarilla, si bien algunas posturas fueron cambiando aún hay consenso mayoritario para patear dos semanas el reinicio. Con varias opciones en la mesa, los clubes que tienen decidido postergar para el 31/1 o el 7/2 la reanudación de la competencia buscarán que por mayoría se apruebe esta moción y reacomodar el calendario del primer semestre previo a la Copa América.

Si bien el tema central tiene que ver con el fixture, algunas voces indican que podría haber otros planteos dentro de la reunión de comité.

Es que en cada una de las declaraciones, lo que verdaderamente quieren hacer muchos de los clubes es renegociar un contrato de televisión que quedó desfasado respecto de la depreciación del peso argentino sobre el dólar. Así, como muchos de los contratos con los futbolistas se realizan en dólares, los dirigentes de los clubes de Superliga no pueden reforzarse porque ese ingreso de dinero por parte de los derechos de TV no les alcanza.



EL PENDIENTE

Si la intención de estos clubes que participan de la revuelta prospera, el torneo comenzaría el primer fin de semana de febrero y las dos primeras fechas -estaba programado jugar entre semana la 18- se pasarían como cierre de campeonato. Pero en medio hay otro punto y es el postergado entre Independiente-River, que podría dejar al conjunto "millonario" como líder.

El "Rojo" tiene implicado en la Selección sub 23 a Gastón Togni, mientras que River tiene convocados al delantero Julián Alvarez y al volante Carrascal con Colombia.

De esta forma, el próximo domingo en el estadio "Libertadores de América", ambos equipos disputarían el clásico de igual forma para ponerse al día.