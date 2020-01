Brunetta autorizado para el Preolímpico

BUENOS AIRES, 14 (NA) - La Conmebol autorizó ayer la solicitud de la AFA de reemplazar al mediocampista Fernando Valenzuela (Barracas Central), que se desgarró en el amistoso del último sábado ante Racing, por el talentoso Juan Brunetta (Godoy Cruz de Mendoza) en el plantel de la Selección argentina que disputará a partir del sábado próximo el Preolímpico sub 23 en Colombia.

Pese a que el visto bueno se produjo a primera hora de este lunes, cuando se cumplió la parte administrativa, fue el propio club mendocino el que blanqueó el domingo en un comunicado la convocatoria de Brunetta por parte del entrenador Fernando Batista para el cambio en la lista que se presentó el pasado 3 de enero. La dirigencia de la AFA presentó los estudios correspondientes a Valenzuela para demostrar que no puede competir en el certamen que entregará dos boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ante eso, Batista eligió al ex jugador de Belgrano de Córdoba, de 22 años, con características similares a Valenzuela, de desequilibrio en el 1 contra 1, pero también conducción táctica. Brunetta había formado parte de la lista preliminar de la Selección argentina que participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, conducida por Julio Olarticoechea. La semana pasada, Batista ya había tenido que realizar una modificación por el mediocampista Lucas Robertone (Vélez), quien no se recuperó a tiempo de un desgarro, y fue reemplazado por el extremo de Independiente Gastón Togni.

Argentina iniciará su camino en el Preolímpico -que entrega dos boletos a Tokio 2020- el 18 de enero ante el anfitrión Colombia a las 22:30 (hora argentina). A la misma hora jugará con Chile el viernes 24 de enero, mientras que el lunes 27 lo hará con Ecuador y el jueves 30 ante Venezuela, ambos a partir de las 20:00 (hora argentina).

Los jugadores convocados por Batista para la Selección argentina son: Arqueros: Facundo Cambeses (Banfield), Juan Cozzani (Lanús) y Joaquín Blázquez (Valencia de España).

Defensores: Marcelo Herrera (San Lorenzo), Hernán de la Fuente (Vélez), Nehuén Pérez (Famalicao de Portugal), Maximiliano Centurión (Argentinos Jrs), Facundo Medina (Talleres), Nazareno Colombo (Estudiantes LP), Facundo Mura (Estudiantes LP) y Claudio Bravo (Banfield).

Mediocampistas: Fausto Vera (Argentinos Juniors), Matías Zaracho (Racing), Nicolás Capaldo (Boca), Tomás Belmonte (Lanús), Agustín Urzi (Banfield), Juan Brunetta (Godoy Cruz de Mendoza), Alexis Mac Allister (Boca) y Gastón Togni (Independiente).

Delanteros: Julián Alvarez (River), Nahuel Bustos (Talleres), Adolfo Gaich (San Lorenzo) y Valentín Castellanos (New York City de Estados Unidos).