Se reunieron las mujeres del grupo

Para los amantes de la serie televisiva Friends, siempre es un placer ver inesperados reencuentros, tales como la foto que fue compartida este domingo por la propia Jennifer Anniston, a través de su Instagram, el cual ya tiene cerca de 24 millones de seguidores.

La ex de Brad Pitt escribió al pie de la foto donde está acompañada por Courtney Cox y Lisa Kudrow: “Hi from the girls across the hall” (Hola de las chicas al otro lado del pasillo) la imagen ya lleva cerca de cinco millones de “me gusta” en sus primeras horas, difundió ayer Terleshow.

Friends, además de ser una de las series de televisión más famosas del mundo, tuvo 236 episodios a lo largo de 10 temporadas, que abarcaron una década de transmisión, entre 1994 y 2004.

Es por eso que la fotografía de las tres actrices causó tanto revuelo: hace 16 años que no las veíamos juntas y las conocemos desde hace 25 años, sí, es una locura.

La serie creada por David Crane y Marta Kauffman y fue transmitida por Warner Brothers Television, para la cadena NBC. Si eres un experto, sabrás que el primer episodio duró sólo 22 minutos, luego por marketing, los capítulos especiales duraban hasta 40 minutos.

La última vez, que pudimos ver que la famosas Rachel Green, Monica Geller y Phoebe Buffay se reunieron, fue justamente en el cumpleaños de Cox que interpretaba a la segunda, quien aquella ocasión celebró su cumpleaños 55 e invitó a sus grandes amigas Jennifer Aniston y Lisa Kudrow.

Hasta ahora, se desconoce si cerraron el contrato de la ropa y accesorios de la serie, la cual también se decía bajo el rumor que Friends vendría con más fuerza que nunca, incluido su presencia en ropa, electrodomésticos y algunos maquillajes con el todo que hicieron famosos los personajes.

Las icónicas actrices hasta ahora siguen trabajando de manera independiente, pero es su familiaridad con el público lo que las hace cercanas a estas nuevas generaciones que saben de la serie por internet, sobre todo en los servicios de streaming, y no por la experiencia que traía verlo diariamente a través de un solo episodio.





Preparados para la sorpresa



En el pasado mes de noviembre, la publicación de The Hollywood Reporter (THR) confirmó el sueño de miles de seguidores de Friends: Warner Media está preparando una reunión especial con los seis amigos para la plataforma de HBO Max.

La reunión traería de vuelta a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, además de a los creadores, Crane y Marta Kauffman. Aunque no hay nada firmado en papel, el mayor problema sería arreglar calendarios en los que todos coincidan.

En 27 de octubre, Jennifer Aniston apareció en el show de Ellen De Generes y afirmó que a todo el reparto le gustaría hacer algo, aunque no supieran con precisión qué sería.

“Nos encantaría que hubiera algo, pero no sabemos qué es ese algo. Así que solo estamos intentando. Estamos trabajando en algo”, confesó la protagonista de The Morning Show una de las series de Apple TV+.



Una última oportunidad



De acuerdo con reportes oficiales, los días de Friends dentro de Netflix están contados. Esto debido a que la famosa serie estrenada en 1994 se mudará a HBO Max en mayo de 2020.

El rumor de que la serie se iría del catálogo comenzó en diciembre del año pasado. Sin embargo, con los planes que la plataforma tiene para la serie no cabe duda de que ahora la noticia es real.