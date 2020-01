“Esto no puede esperar, el trabajo con los niños debe ser ahora” Locales 14 de enero de 2020 Redacción Por El ministro de Desarrollo social provincial participó en el Viejo Mercado del 1° Encuentro de Infancias, Adolescencias y Territorio, donde habló de diferentes aspectos a considerar para lograr resultados.

El ministro de desarrollo social Danilo Capitani, quien participó en Rafaela del 1° Encuentro de Infancias, Adolescencias y Territorio, bajo el lema “Por el derecho de los niños a ser niños”, dijo que son fundamentales este tipo de encuentros. “Es importante que la sociedad participe, donde las instituciones intermedias se pongan a disposición. Ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo y vamos a coordinar el trabajo apoyando a municipios y comunas ya que este fue el pedido que nos hizo el gobernador Omar Perotti ni bien asumimos; fijar prioridades en niñez y en la lucha contra el hambre ya que las dos cosas tienen que ver, porque donde hay niños que no se nutren bien, que no se alimentan bien, en el futuro vamos a tener problemas como sociedad”, manifestó el ministro.

Capitani fue contundente: “esto no puede esperar, el trabajo con los niños debe ser ahora, no nos vamos a hacer los distraídos y vamos a trabajar con toda la sociedad civil, vamos a tratar de hacer que los programas con los que cuenta la provincia funcionen y si alguno no funciona vamos a hacer programas nuevos”.



TARJETA ALIMENTARIA

Al Ser consultado el funcionario por este programa nacional, denominado “tarjeta alimentaria”, explicó que “este martes el gobernador va a firmar un convenio con el ministro Daniel Arroyo donde se va a establecer la tarjeta alimentaria nacional en la provincial de Santa Fe y a mediados de febrero una vez terminado los pasos administrativos se va a hacer el lanzamiento a través de Banco Nación. Esta tarjeta va a beneficiar a más de 200.000 niños y niñas de la provincia, estamos muy esperanzados y se va a entregar primero en las ciudades que el gobernador estableció como prioritarias que son Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Reconquista y Rafaela.



CASA DEL ADOLESCENTE.

Capitani sobre instituciones como estas, que en los últimos años no venían estando en el mejor estado y cumpliendo plenamente su función, dijo que “nosotros sabemos que hay importantes instituciones e inmuebles que venían funcionando y vamos a poner todo el apoyo junto al intendente para que se arreglen todos los problemas porque esto lo detectamos en toda la provincia. En nuestros inmuebles donde se alojan nuestros niños, donde se trabaja con adolescentes donde hay adultos mayores tenemos grandes problemas edilicios; tenemos un informe de arquitectura del ministerio de toda la problemática que hay y vamos a trabajar para solucionarlo.



TARJETA ÚNICA

Capitani subrayó al respecto que va a continuar para aquellos que no están alcanzados por la tarjeta alimentaria pero se van a rever algunos programas porque hay algunas familias que tienen niños menores de seis años y no pueden acceder a la tarjeta alimentaria nacional, por eso estamos viendo de que número se trata para darle continuidad a la tarjeta única ciudadana”, manifestó.