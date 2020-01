"Defender las 2 vidas es luchar contra la inseguridad” Locales 14 de enero de 2020 Redacción Por El concejal de Cambiemos se refirió a los debates que se están dando en estos días en relación al tema de seguridad y sus connotaciones ya que hay múltiples aristas a analizar. Por eso el edil introdujo a la discusión la defensa de las 2 vidas: “Defender las 2 vidas es también luchar contra la inseguridad”.

CONCEJAL. Miguel Destéfanis.

El concejal Miguel Destéfanis, no evitó hablar del flagelo de la inseguridad que lamentablemente se acrecienta día tras día tanto en nuestra ciudad como así también en el resto del país.

“Los hechos ocurridos durante los últimos 2 meses marcaron sin lugar a dudas un antes y un después en nuestra hermosa ciudad de Rafaela y no se puede desde ningún punto de vista mantenerse ajeno y esperar que todo pase. Es hora de cambiar las acciones que hasta el momento se venían desarrollando porque evidentemente si seguimos haciendo lo mismo el resultado siempre va a ser igual y no nos podemos resignar a convivir con la delincuencia,” manifestó el edil.

Destéfanis siempre militó a favor de salvar a las 2 vidas y por eso al profundizar otros aspectos a tener en cuenta cuando se analizan temas vinculados a la inseguridad se explayó y explicó que a su entender “defender las 2 vidas es también luchar contra la inseguridad, tenemos la obligación de acompañar, escuchar y contener a las víctimas, pero también desde el Estado local tenemos el deber de acompañar a los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, amenazados de exclusión social, para evitar que caigan en el consumo de sustancias y en la delincuencia, los dos grandes males que azotan a la sociedad. Acompañar a las madres en situación de riesgo es primordial para brindar la contención de las mismas y del niño desde el mismo momento de la concepción, evitando la desnutrición y las desvastadoras consecuencias que tienen en las etapas de crecimiento y aprendizaje del niño”.

El concejal también indicó que “la sociedad rafaelina reclama acciones urgentes y justicia, nosotros recogemos el guante y nos sumamos a esos pedidos, por eso acompañamos las manifestaciones como un vecino más, en silencio, con el dolor compartido. Hay proyectos que fueron presentados y aprobados por el Concejo hace mas de 1 año y que por diversos motivos no fueron concretados, tendremos que exigir explicaciones de por qué no se ejecutaron y su puesta en marcha de manera inmediata, mientras continuamos analizando y trabajando en nuevas propuestas” finalizó.