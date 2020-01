Turismo social: convenio para acceder a vacaciones Nacionales 14 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA TURISMO. Mario Meoni y Matías Lammens en el lanzamiento del convenio.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Los ministros Matías Lammens (Turismo y Deportes) y Mario Meoni (Transporte) presentaron ayer un convenio firmado por dos años con empresas de transporte para promover el "turismo social", con el objetivo de que "todos y todas puedan tener derecho a vacacionar".

"Este convenio tiene que ver con acercar a la posibilidad de vacacionar a todos los sectores sociales", señaló Lammens en conferencia de prensa en la Casa Rosada, y afirmó que el acuerdo "refleja la posibilidad de acceder a destinos con precio diferencial a través de los micros de mediana y larga distancia".

En ese marco, aclaró que el acuerdo será por dos años, y precisó que "contempla un descuento en pasajes, no solamente a las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse de Río Tercero, sino para cualquier otro destino del país".

"El porcentaje que se aplica para estas unidades turísticas (Chapadmalal y Embalse de Río Tercero) es del 50 por ciento. Para el resto de los destinos son convenios específicos que vamos a informar oportunamente", precisó el ministro de Turismo y Deportes.

Aclaró que "no están incluidos los hoteles, sí por supuesto en las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, pero no la Cámara de Hoteles privados, que será otro convenio".

"Es otro convenio en el que también estamos trabajando. Se va a anunciar cuando se vayan realizando los convenios específicamente por destino", amplió Lammens.

En otro tramo de la conferencia, indicó: "Estuvimos recorriendo las unidades turísticas de Chapadmalal, son nueve hoteles de los cuales hoy hay tres operativos. Hablé con el ministro (de Obras Públicas) Gabriel Katopodis para empezar a trabajar en lo que va a ser la puesta en valor. Son predios fabulosos".

"También vamos a trabajar para poner en valor los hoteles de Embalse. Hoy solamente hay tres en funcionamiento, el resto están en una situación deplorable. Lo que tiene que ver con el turismo social va a ser una de las prioridades de nuestra gestión", manifestó.

En ese marco, subrayó que se atraviesa "una temporada turística récord, muy por encima de las últimas cuatro o cinco".

Por otra parte, Meoni indicó que "a partir del 24 de enero van a reforzar los viajes" en tren hacia la ciudad balnearia de Mar del Plata, "con un refuerzo que va a salir los días viernes y va a volver los días domingos, posibilitando que 565 pasajeros más puedan ir a Mar del Plata".

Además, el ministro de Transporte anunció que están "pensando en una fuerte inversión en la cuestión ferroviaria", ya que -según dijo- en "la zona norte del país es imprescindible que haya una mejora de la logística ferroviaria".

"No es contra los camiones. Nosotros creemos que va a crecer la producción interna a través de las políticas económicas que están llevando adelante el Presidente y el ministro de Economía (Martín Guzmán). Por lo tanto, a partir de la mayor productividad, va a ser necesario que haya no solamente más transporte ferroviario, más transporte fluvial, sino también obviamente la carga en camiones", sentenció.

Y resaltó: "Lo que habrá que replantarse en la Argentina es la cantidad de kilómetros que tienen que recorrer los camiones, que es lo que no hace competitivo a muchos productos".