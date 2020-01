Código Procesal Juvenil: sin consensos y sin avances

1 / 2 - FUNCIONARIO. Omar Martínez, ex diputado provincial del FPCyS. DIPUTADOS. ¿Buscarán contar con un nuevo Código Procesal Penal Juvenil en este 2020?

El consenso es, sin lugar a dudas, necesario en muchos ámbitos pero por sobre todas las cosas en momentos cruciales donde los cambios de conductas y hábitos modifican contextos y requieren de transformaciones inmediatas y que no pueden dilatarse en función a mezquindades políticas.

Hay cuestiones que están en permanentes debates pero que requieren de acciones concretas.



LA MIRADA DE MARTÍNEZ

Al ser consultado respecto a que se hizo en torno a temas de la justicia y al problema de la seguridad, el ex diputado provincial del FPCyS, Omar Martínez señaló que “en estos cuatro años en dimos sanción a modificaciones de artículos al Código Procesal Penal de la Provincia. (Junto con la Agencia de Administración de Bienes Decomisados es lo más importante, porque otorga mayores facultades y herramientas a los fiscales para la persecución del delito); sanción al nuevo Código de Convivencia, empezando a saldar una deuda histórica de la provincia en relación a la regulación del tratamiento de las faltas, ya que el anterior Código de Faltas había sido declarado inconstitucional en varias ocasiones; la creación de la Agencia provincial de registro y administración de bienes decomisados; media sanción al proyecto de ley que regula el funcionamiento de las Agencias de Seguridad Privada; la creación de 40 cargos de fiscales y fiscales adjuntos y 41 cargos administrativos para el MPA; sanción a la ley que dispuso el traspaso de las causas penales y personal judicial al nuevo sistema de enjuiciamiento penal; y fundamentalmente media sanción al nuevo Código Procesal Penal Juvenil, adaptando el enjuiciamiento de los menores acusados de cometer delitos penales al sistema adversarial vigente para los adultos” .



"SIEMPRE AVANZAMOS CON EL PROYECTO"

A su vez Martínez explicó que “siempre dentro del FPCyS, junto a diputados justicialistas como Bussatto y Rubeo y con los bloques de Del Frade y Giustiniani, siempre avanzamos con el proyecto del Código Procesal Penal Juvenil y logramos los consensos para que cuente con media sanción, pero en el Senado había otros proyectos que iban en línea opuesta al que salió de diputados, por eso nunca se pudo avanzar. Los senadores estaban cerrados en sus proyectos y quedó con media sanción cada proyectos en las distintas”.

Al ser consultado un abogado que participó de los debates en la Comisión de Asuntos Constitucionales dijo que “en primer lugar la Cámara de diputados le dio media sanción en dos oportunidades al proyecto y uno de los temas más álgidos que impidió que se pudiera avanzar en la sanción definitiva de un nuevo Código Procesal Penal Juvenil, tiene que ver con la aplicación de ciertas medidas, sanciones, a menores. El senado entendía que más allá de que es una cuestión que le compete al Congreso de la Nación había que ver algunas medidas y allí no hubo acuerdos”.

Habrá que ver si en 2020 un poco por la presión social y otro por la ejercida por intendentes como el de Rafaela que tiene a sus ciudadanía exigiéndole acciones y gestiones concretas, puede lograrse ese consenso tan necesario para lograr contar con el nuevo Código Procesal Penal Juvenil.