Empezó la concentración Deportes 14 de enero de 2020 Redacción Por La Crema comenzó este lunes la segunda semana de pretemporada y la concentración, que se cerrará el próximo sábado cuando visite a Patronato en el primer amistoso de cara a la reanudación de la PN.

Ver galería 1 / 2 - FOTO JORGE BARRERA DOBLE TURNO. Los jugadores de Atlético iniciaron este lunes la parte más dura de la pretemporada. FOTO ARCHIVO HUGO ISSA. Ex director deportivo de Atlético.

Este lunes, Atlético de Rafaela puso en marcha, en doble turno, la segunda semana de pretemporada con vistas a la reanudación de la Primera Nacional luego de haber descansado este domingo. Pero al mismo tiempo, también puso en marcha la concentración en un hotel céntrico de la ciudad hasta el próximo sábado, donde el elenco de Walter Otta visitará por la mañana a Patronato de Paraná para afrontar su primer ensayo. En cuanto al plantel, hasta el momento no se han anunciado más bajas, mientras que no han surgido novedades en relación a la venta de Matias Godoy al fútbol europeo y al posible regreso de Marco Borgnino luego de su desvinculación del fútbol portugués. Los jugadores albicelestes tendrán la misma rutina de trabajo hasta este viernes. Cabe consignar que el segundo amistoso de pretemporada se desarrollará el martes 21 por la noche ante Nacional de Montevideo en Flores, Uruguay, mientras que la tercera prueba está anunciada para el sábado 25 ante Brown de San Vicente. Cabe consignar que Atlético estará debutando el viernes 7 de febrero desde las 21 en el estadio Monumental ante Brown de Adrogué en el comienzo de la segunda rueda de la PN.



SE FUE ISSA

Por otro lado, la Subcomisión de Fútbol profesional de Atlético de Rafaela informó este lunes, a través de sus redes sociales, que desde el pasado lunes 2 de diciembre de 2019 el señor Hugo Issa ya no cumple funciones como director deportivo de la entidad para poder continuar su carrera en Europa, esta vez desde el ámbito dirigencial. Indudablemente, este anuncio un tanto tardío por parte de la institución albiceleste llamó poderosamente la atención, ya que se trata de una decisión que se tomó hace más de un mes cuando muchos creían que la persona desvinculada continuaba ligado al club. Issa se encuentra presidiendo al FC Lorca de la tercera división de España, club a donde pasaría a préstamo en las próximas horas el defensor Tomás Baroni.



NOCHE DE FESTEJOS

Los hinchas de Atlético de Rafaela celebraron en la noche del domingo los 113 años de la Crema, que se produjo este lunes 13 de enero. Allí, un buen número de hinchas, socios y simpatizantes se acercaron hasta la esquina de Urquiza y Dentesano para festejar de muy buena manera un nuevo aniversario del club con shows musicales, entre otras sorpresas. El dato interesante es que no hubo pirotecnia sonora, respetándose el pedido que había formalizado la institución a través de las redes sociales.