Dos ex técnicos de Atlético en la mira de la selección de Venzuela

Desde hace varios días, el astro Diego Armando Maradona, actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, no figura en los planes de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) para dirigir a la selección de ese país, pero sí aparecen como candidatos el rafaelino Gustavo Alfaro y Jorge Burruchaga, dos ex entrenadores de Atlético de Rafaela. Entre los nombres que se nombran para reemplazar al renunciante Rafael Dudamel, Jesús Berardinelli, vicepresidente de la FVF, señaló que "se está encargando una comisión de selecciones y es solo para dirigir la mayor", y apuntó que "entre los candidatos extranjeros hay varios argentinos, entre los que se encuentran Gustavo Alfaro y Jorge Burruchaga". Además se refirió a la renuncia del citado Dudamel: "El que no quiera estar, que no esté. Si no estás a gusto tenes todo el derecho a irte. Tuvo diferencias con la Junta Directiva, a la cual hay que respetar", concluyó el directivo.