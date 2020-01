Pussetto, cerca del Watford Deportes 14 de enero de 2020 Redacción Por El ex delantero albiceleste abandonaría el Udinese de Italia para recalar en las próximas horas en la Premier League.

FOTO ARCHIVO "NACHO" PUSSETTO. Está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Watford de Inglaterra en una cifra millonaria.

El ex jugador de Atlético de Rafaela, Ignacio Pussetto no tiene el lugar deseado en Udinese y los rumores sobre su posible salida circulan permanentemente y desde el pasado mes de diciembre. En las últimas horas se instaló que Watford podría ser su destino. En los últimos días, un medio italiano informó que el delantero no está conforme con su situación en su actual club y que el Watford de Inglaterra, donde se encuentra el argentino Roberto Pereyra y que está luchando por mantener la categoría en la Premier League, busca avanzar las negociaciones para contratarlo en estos primeros días de enero. Sin embargo, desde la directiva de Udinese le prometen continuidad a Pussetto y lo quieren revalorizar con vistas al mercado de pases de junio de 2020.

No obstante, en las últimas horas, los medios ingleses afirman que Watford se está acercando a la firma del versátil extremo del Udinese Ignacio Pussetto. El argentino de 24 años, nacido en la localidad santafesina de Cañada Rosquín, que también puede jugar como delantero o en un papel avanzado en el centro del campo, está en línea para convertirse en la primera adquisición de la ventana de enero por parte de los Hornets, según informa The Athletic, en 19.000.000 milones de dólares. "Nacho" fue presentado como un sustituto en el minuto 62 de la victoria por 3-0 del Udinese sobre Sassuolo en la Serie A de este fin de semana, un juego en el que anotaron Ken Sema y el ex delantero de los Hornets Stefano Okaka, y se espera que complete el movimiento a Vicarage Road. en los proximos pocos días. Firmado por el lado argentino de Huracán en 2018 por el otro club propiedad de Pozzo, Pussetto ha encontrado la red una vez en 12 apariciones en la Serie A esta temporada. El año pasado, fue pretendido por Gustavo Alfaro para jugar en Boca y en este mercado de pases, Sebastián Beccacece, el nuevo entrenador de Racing, también se mostró interesado en contratar al ex Atlético, que en caso de que pase al fútbol inglés, estaría recibiendo un dinero importante por "mecanismo de solidaridad".