“La deuda en Vialidad es de $ 1.035 millones" Locales 14 de enero de 2020 Redacción Por El director de Vialidad Provincial, Oscar Ceschi, confirmó la deuda. El funcionario dijo que primero buscarán saldar las deudas para luego avanzar con otras obras prioritarias para la gestión de Omar Perotti.

COMPLICACIONES. Ceschi dijo que están realizando un relevamiento de Vialidad, con una estructura de 1200 empleados y más de 600 vehículos.

El director de Vialidad Provincial, Oscar Ceschi, se refirió a la deuda de su repartición, que supera los $1.000 millones, y los problemas para hacer frente a las obras viales en todo el territorio santafesino.“Hay una necesidad tremenda de obras de infraestructura, de distintas importancia. Hay rutas que esta intransitables. Los colectivos y camiones van por la banquina porque no se puede pasar por la ruta”, sostuvo Ceschi en declaraciones a el medio LT9 de Santa Fe.

Agregó que en Vialidad la deuda al 11 de diciembre era de $1.035 millones de pesos y utilizó la misma frase que mencionó el gobernador Omar Perotti la semana pasada: la caja estaba vacía. “Esto nos complica para poder seguir con las obras que se estaban ejecutando y la posibilidad de desarrollar las obras que a nuestro entender son prioritarias”, añadió.

El funcionario agregó que “las herencias no se lloran, sino que se las enfrentan. Los santafesinos tienen que conocer la realidad. Sabemos de la situación económica que se vive a nivel nacional que nos afectan a todos. Mas allá de enfrentar la deuda, tenemos la obligación de continuar con las obras que se vienen realizando”.

Por otra parte, Ceschi dijo que están realizando un relevamiento de Vialidad, que cuenta con 10 zonas distribuidas en toda la provincia, con una estructura de 1200 empleados y más de 600 vehículos.

Consultado por la situación en la ruta 1, el funcionario sostuvo que para la gestión es considerada una de las obras de mayor importancia y más compleja por el sistema de desagüe.

“Estamos trabajando para que la obra se retome. Pero primero tenemos que revisar todo, sobre todo cuando tenemos la caja vacía. Nos encontramos con certificados de obras impagos desde el mes de julio del año pasado. Nosotros no tenemos la obligación de ir a la reunión (en la secretaría de Trabajo), pero vamos a trabajar para hacer frente al pago de los certificados de pago para que la empresa le pueda pagar a los empleados y se retome a obra” concluyó el director de Vialidad.