Criticó el" Plan contra el Hambre" Nacionales 14 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Miguel Angel Pichetto criticó la puesta en marcha del plan "Argentina contra el Hambre" del Gobierno nacional y expuso sus dudas respecto a que "un vale de comida pueda generar una reactivación económica".

"No creo que un vale de comida pueda generar una reactivación económica. Ni sé cómo es el instrumento", remarcó.

En ese sentido, el ex candidato a vicepresidente manifestó que el Gobierno está buscando sacar rédito político instalando que en la Argentina existe el "hambre famélica" con la ayuda de la Iglesia.

"La episcopal, los curas han exagerado en la Argentina y han puesto el hambre famélica como bandera. Una derrota fenomenal para este país. Y después quieren hacer una misa superando la grieta, cuando ellos fueron parte de la grieta", subrayó.

Y agregó: "Hay exageraciones en la Argentina. Creo que hay problemas, dificultades y una pobreza estructural. Ahora, hambre famélica para andar repartiendo vales y valecitos por todos. ¿Los que reciben los vales son los mismos que reciben las AUH y los planes? Me parece que merecemos una explicación. Está bien el esfuerzo, hagamos una misa y démosle un vale".

Por último, dijo: "Hay un montón de funcionarios que todavía faltan designar. No hay un plan todavía dirigido a la reactivación, hay un plan en el marco de la emergencia con medidas que le impactaron a la clase media".